又一位「浓眉大眼」的暖男演员！《车贞淑医生》饰演「Roy Kim」的他，现实生活中已婚并育有一男一女

第一眼看到他还以为是张胜祖！

由严正化主演的JTBC周末剧《车贞淑医生》好评不断，剧情描述一位走入家庭而放弃自己医师生涯的女子「车贞淑」，在历经大病痊愈后对自己的人生有了不同的解读，决定重拾白袍走出自己的医生之路。收视率从4.9%一路狂飙到13.2%，今晚（6日）将播出第7集。

剧中，车贞淑的主治医生「Roy Kim」是让任何人都可能陷入爱情的魔性男人。虽然得到众人喜爱，却从未对任何人付出真心。某天，他开始在意起车贞淑。而在观众眼里，简直就是车贞淑的「黑骑士」。

饰演「Roy Kim」的演员为闵旴赫，1983年出生的他此前多活跃於音乐剧，还曾出过专辑，去年（2022年）则特别出演池昌旭、秀英等主演的《说出你的愿望》。此次晋升为「男二」获得不少观众好感，不过闵旴赫其实已经「死会」了，2010年他就与李世美（女团LPG之2期成员）共组家庭，目前育有一男一女。

李世美曾通过个人Instagram分享丈夫与女儿的照片。小女孩被闵旴赫紧紧搂在怀中，而这可爱的瞬间也令看者露出笑容。这对夫妻也曾通过综艺节目《超人回来了》等公开日常生活，关系看起来相当融洽。

▲闵旴赫在《车贞淑医生》大展好歌喉，不愧是音乐剧演员出身！

▲身为一位医生，外貌出众、身材壮硕、个性爽朗又幽默，这样的人设会不会太完美？不过，从剧情来看，我们Roy医生似乎还有段未被公开的过去，期待剧情发展！

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