《BOYS PLANET》9人男团「ZB1」ZEROBASEONE官方形象照出炉，有人说帅有人批浪费颜值

9人男团ZEROBASEONE（简称ZB1）从《BOYS PLANET》选秀节目上脱颖而出并诞生，目前正马不停蹄规划7月回归，团体口号、粉丝名（Zerose）皆已诞生，稍早更公开了官方形象照（简历照）并附上生日资讯，可惜不被所有网友认可。

▼金地雄（김지웅 KIM JI WOONG 1998.12.14）



▼章昊（장하오 ZHANG HAO 2000.07.25）



▼成韩彬（성한빈 SUNG HAN BIN 2001.06.13）



▼SEOK MATTHEW（석매튜 SEOK MATTHEW 2002.05.28）



▼金泰来（김태래 KIM TAE RAE 2002.07.14）



▼RICKY（리키 RICKY 2004.05.20）



▼金奎彬（김규빈 KIM GYU VIN 2004.08.30）



▼朴干旭（박건욱 PARK GUN WOOK 2005.01.10）



▼韩维辰（김규빈 KIM GYU VIN 2004.08.30）



‎Theqoo网友讨论，只有部分觉得很好看，例如「大家都太帅了……」、「泰来和干旭笑起来的样子好可爱ㅋㅋㅋㅋ」、「地雄长得好帅啊」、「成韩彬真帅……」，一大部分则是觉得服装与修图浪费了成员们的颜值，「给维辰穿了什么ㅋㅋ晕」、「维辰的衣服像培根洋芋片」、「为什么这么暗」、「服装很可惜」、「皮肤都变成黄疸了，这个公司没有员工吗？」、「为什么给帅气的孩子们穿那种衣服啊」、「衣服和修图怎么回事……」、「还是老样子啊……那布满灰尘的沙尘暴滤镜呵呵」。

推特似乎还有网友觉得韩维辰的配色很「死亡」，联想到了《鱿鱼游戏》杀人机器娃娃。



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