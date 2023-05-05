新一代惡人李浚赫為《犯罪都市3》增重19公斤的真正原因！「為了被馬東石打的時候比較不痛…」

6月2日即將在台灣上映的經典系列電影作品《犯罪都市3》，除了主角怪物刑警馬東石的回歸令人期待，本集最新大反派李浚赫的變身也將是一大看點，日前更傳出他為拍攝本片大量增肌，體重大幅上升19公斤，而李浚赫也在訪談中說明他增重的真正原因。

日前在時尚雜誌《Allure Korea》的YT頻道公開了李浚赫的訪談，並且影片名稱為「這程度的話是不是能與馬錫道刑警對打了呢」，提到了即將在5月31日在韓上映的新作《犯罪都市3》，李浚赫將在本片中飾演主要的反派角色朱成哲，與馬東石所飾演的馬錫道刑警來一場精采的對決。



李浚赫對於自己所飾演的朱成哲一角，把這人物形容成一頭敏感的野牛，李浚赫也提到自己是第一次飾演一位如此有自信的人物，對自己相當熱愛，運氣也一直很好，於是表現出高度自信的樣子。



李浚赫更提到為了本次飾演這位惡人，他增重了19公斤，日前消息傳出就已受到廣大話題討論，還記得《犯罪都市2》的反派孫錫求也曾提到過「要與馬東石對打，增重10公斤是基本」，李浚赫是否也是為了在畫面上希望自己與馬東石身形不相差太多而增重呢？不過他卻說：「是為了被打的時候不會那麼痛而增重的，我想如果有點緩衝感的話是不是比較不會那麼痛…」這回應引發大笑。



不過李浚赫也趕緊提到體重短時間增加太多，似乎讓肝指數也有所提高，身體可能受折磨了，於是他也表示會需要管理一下自己的健康狀態了。李浚赫還被問到Kakao使用什麼頭像照片？他表示是自己最愛的動物「樹獺」！接下來李浚赫還對著鏡頭show出自己平時在看的超可愛樹獺影片，害羞的樣子超可愛！《犯罪都市3》即將在6月2日在台上映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞