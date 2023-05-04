李敏鎬&安孝燮有望主演200億大製作《全知讀者視角》！《與神同行》《恐怖攻擊直播》班底合作，網友大讚選角、激情分享「假想劇照」！

昨日據韓媒報道，李敏鎬和安孝燮將為知名網路小說改編電影《全知讀者視角》擔任主角。 雖然雙方所屬社含蓄表示仍在考慮，但網友已經期待起來，因為這兩位演員真的太適合！

《全知讀者視角》是韓國作家sing N song創作的網路小說，講述一名讀者某天發現小說中的光景居然變為現實，為了拯救世界，與小說男主等人一起展開奮戰的故事。 《全知讀者視角》小說及同名改編漫畫在韓國獲得很高評價和人氣，均已推出中文版。



安孝燮接到的角色是讀者「金獨子」，10年來都在讀一部幾乎沒人看的網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》，沒想到完結那天現實世界竟變成小說中的模樣。 為了讓世界恢復原狀，與小說男主及各位同僚一起戰鬥。



原著裡的金獨子身高176cm，皮膚白皙、睫毛纖長，給人清爽整潔又敏感的印象，笑與不笑時反差很大。 之前很多人推任時完、車銀優、朴寶劍來演，唯獨沒想過安孝燮。 不過這兩年看到安孝燮在《浪漫醫生金師傅2》《社內相親》等作品的表現後，認為他也超合適！這也是安孝燮第一次出演電影，出道作品就擔任男主角，真的好強~



李敏鎬有望飾演《在滅亡的世界中存活的三種方法》小說中的男主角「劉眾赫」，每次重生時都帶著過往記憶和技能回到主線任務，但在這過程中人性發生崩解，對整個世界構成威脅。



原著裡的劉眾赫是輪廓立體濃重的冷美男，身高184cm，擁有線條鋒利的鼻樑和下頜濃眉，窄雙眼皮、長眼睛。 之前有人推薦徐康俊和俞承豪，但看到李敏鎬後一致認為他才是最佳人選！



韓網友：「無法想像其他人來演劉眾赫」、「已經聽到李敏鎬的聲音講出劉眾赫的台詞」、「劉眾赫那些肉麻的台詞也只有李敏鎬的演技能消化kk」、「原著粉對這選角非常感激」、「完全是從原著裡走出來的選角」、「太期待了！」



언니가 유중혁을 하기에 이민호는 너무 두껍다고 했는데.. 이거 보니 그게 뭔 말인지 알 것 같음 pic.twitter.com/9dNMqM4Y7z — 미미 (@cherrilovesu) May 4, 2023

還有人用兩位演員過往作品《浪漫醫生金師傅2》和《The King》的素材做了假想劇照，站在一起的畫面真的太有氛圍！



《全知讀者視角》真人電影版由《與神同行》系列製片商Realies Pictures擔任製作，《恐怖攻擊直播》導演金秉祐執導，製作費超過200億、有拍攝續作的計劃，目標今年底開拍。

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