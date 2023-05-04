李敏镐&安孝燮有望主演200亿大制作《全知读者视角》！《与神同行》《恐怖攻击直播》班底合作，网友大赞选角、激情分享「假想剧照」！

昨日据韩媒报道，李敏镐和安孝燮将为知名网路小说改编电影《全知读者视角》担任主角。 虽然双方所属社含蓄表示仍在考虑，但网友已经期待起来，因为这两位演员真的太适合！

《全知读者视角》是韩国作家sing N song创作的网路小说，讲述一名读者某天发现小说中的光景居然变为现实，为了拯救世界，与小说男主等人一起展开奋战的故事。 《全知读者视角》小说及同名改编漫画在韩国获得很高评价和人气，均已推出中文版。



安孝燮接到的角色是读者「金独子」，10年来都在读一部几乎没人看的网路小说《在灭亡的世界中存活的三种方法》，没想到完结那天现实世界竟变成小说中的模样。 为了让世界恢复原状，与小说男主及各位同僚一起战斗。



原著里的金独子身高176cm，皮肤白皙、睫毛纤长，给人清爽整洁又敏感的印象，笑与不笑时反差很大。 之前很多人推任时完、车银优、朴宝剑来演，唯独没想过安孝燮。 不过这两年看到安孝燮在《浪漫医生金师傅2》《社内相亲》等作品的表现后，认为他也超合适！这也是安孝燮第一次出演电影，出道作品就担任男主角，真的好强~



李敏镐有望饰演《在灭亡的世界中存活的三种方法》小说中的男主角「刘众赫」，每次重生时都带著过往记忆和技能回到主线任务，但在这过程中人性发生崩解，对整个世界构成威胁。



原著里的刘众赫是轮廓立体浓重的冷美男，身高184cm，拥有线条锋利的鼻梁和下颌浓眉，窄双眼皮、长眼睛。 之前有人推荐徐康俊和俞承豪，但看到李敏镐后一致认为他才是最佳人选！



韩网友：「无法想像其他人来演刘众赫」、「已经听到李敏镐的声音讲出刘众赫的台词」、「刘众赫那些肉麻的台词也只有李敏镐的演技能消化kk」、「原著粉对这选角非常感激」、「完全是从原著里走出来的选角」、「太期待了！」



언니가 유중혁을 하기에 이민호는 너무 두껍다고 했는데.. 이거 보니 그게 뭔 말인지 알 것 같음 pic.twitter.com/9dNMqM4Y7z — 미미 (@cherrilovesu) May 4, 2023

还有人用两位演员过往作品《浪漫医生金师傅2》和《The King》的素材做了假想剧照，站在一起的画面真的太有氛围！



《全知读者视角》真人电影版由《与神同行》系列制片商Realies Pictures担任制作，《恐怖攻击直播》导演金秉佑执导，制作费超过200亿、有拍摄续作的计划，目标今年底开拍。

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