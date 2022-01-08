《與神同行》製片商簽約網漫《全知讀者視角》拍成5部真人電影，人氣高到網友不敢推薦演員！

這部網漫改編自同名小說，出版第二年就一口氣簽了5部電影的片約，劇情引人入勝、包含大量怪獸和遊戲技能等特效場面，重要角色也有一大把，趕快來一起提前預習吧！

《全知讀者視角》在2018年推出網絡小說，在韓國累計觀看次數達到2億次、受到男女讀者一致高度評價，2020年5月開始更新同名網漫。 早在2019年，《與神同行》製作公司Realies Pictures就與這部作品簽署了5部長篇電影的版權合約，真人版的演員選角也在韓網引起大量討論。



《全知讀者視角》以一名叫做金獨子的韓國上班族視角展開故事（韓文「獨子」與「讀者」同音），他10年來都在讀一部幾乎沒人看的網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》，小說完結的同時他所在的世界發生巨大變故，所有人都進入小說的世界、 需要不斷完成各種任務才能生存，而金獨子是唯一知道這個世界結局的人。



金獨子的學歷和工作都非常普通，唯一愛好就是從國三開始追連載的網路小說。 進入小說世界後他遇到了小說裡原本的主角，也依靠自己的機智謀略和對這部小說的了解，與同伴們一起對抗星流和眾多星座，創造了超出想像的歷程。 第一話裡的名言：「如果我的人生不是寫實主義而是奇幻小說，我是否能夠成為主角？ 」



原著裡的金獨子體型纖瘦，睫毛長、膚色白、黑色短髮，給人清爽與敏感並存的平靜印象。 網友推薦演員：任時完，車銀優，朴寶劍，崔宇植，姜河那。



另一個重要角色是《在滅亡的世界中存活的三種方法》原本的男主角，名叫劉眾赫，每次死後都能重新回到主線任務並繼承過往記憶和技能，但在這過程中人性也發生崩解，對整個世界構成威脅。



原著裡劉眾赫擁有非常帥氣的外形，網友推薦徐康俊和俞承豪飾演：



劉尚雅是金獨子的同事，進入小說世界後成為金獨子的夥伴，溫柔堅強、工作能力強，是認真努力生活的典型。 網友推薦姜漢娜和姜素拉：





李吉永是金獨子在地鐵裡遇到的小男孩，金獨子用他的昆蟲箱拯救了同車廂裡的一部份人，李吉永則對金獨子十分敬仰。 大部份時候看起來是乖巧聰明的正太，但有時會展現出異常成熟的一面，令人捉摸不透。 目前沒看到韓國網友推薦，小編私心覺得金康勳蠻適合！



鄭熙媛在原本的小說中只是路人，被金獨子發掘實力後獲得驚人的成長，個性爽朗、嫉惡如仇。 原著裡她是單眼皮、黑色長髮、個子很高、四肢修長，網友推薦李善彬和NANA：





李賢誠是個性單純耿直、身材高大壯碩的前軍人，金獨子的重要夥伴。 網友推薦安普賢和高庚杓：





隨著劇情進展還會出現很多個性鮮明的角色，以及鬼怪、星座、背後星等獨特概念。 《全知讀者視角》裡的各個人類主角相當於遊戲裡的玩家角色，鬼怪的作用像是頻道管理人，星座是觀看直播並進行打賞的神秘觀眾，還會時不時吐槽一下，蠻像追劇的觀眾XD



因為這部作品實在太有名，甚至有韓國網友擔心實際被選中的演員背負太多壓力。 其實選角困難還只是一方面，更重要的是作品中有大量需要CG製作的畫面，例如怪獸、天使與惡魔、遊戲技能、首爾地鐵廢墟等等，可能製作動畫版還要現實一點捏~



目前LINE Webtoon有推出免費中文版，感興趣的朋友可以去讀讀看哦！



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