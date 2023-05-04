這就是同公司的好處啦！朴寶劍為太陽新歌〈Seed〉伴奏：「對不起了太陽OPPA，我全程都在看寶劍～」

耳朵跟眼睛都享福了，非常值得收藏的影片啊！TAT

BIGBANG太陽（TAEYANG）近期發行的第二張迷你專輯《Down to Earth》除了收錄與 BTS 成員 Jimin 的合作曲〈VIBE〉，還與 Lisa 合作了一首〈‘Shoong!〉，歷代級的組合讓大眾不停驚艷外，新歌〈Seed〉的特別live版本神秘嘉賓居然是演員朴寶劍，網友也驚呼太陽的人脈之廣到無邊際。



▼〈Seed〉特別live版，朴寶劍投入感情的純鋼琴伴奏，再加上太陽的神級歌喉，還有都市夜景幫襯，整個影片的氛圍真的是太優質 啦～！



大家是不是也特別喜歡這個版本呢？



網友留言：「太陽的驚喜真的給不完耶，人脈太強了」、「對不起了太陽OPPA，我全程都在看寶劍～」、「眼睛跟耳朵同時享福了」、「這就是同公司的好處啦！」、「這肯定也是公司福利的一環」、「好新鮮的組合唷」、「瘋了瘋了瘋了」、「謝謝詠培（太陽的本名）」、「你的眼、鼻、唇、甚至是那彈鋼琴的指尖，全部都～～～讓我感受到了一切！」

▼TAEYANG〈‘Shoong!〉feat. LISA of BLACKPINK：



▼TAEYANG〈VIBE〉feat. Jimin of BTS：



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞