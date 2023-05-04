NCT DREAM 6个大男生吃不完一张pizza？ 「超小食量」连日引热议，真实原因终於曝光！

男团NCT DREAM近日因为6个人一起都无法吃完整张pizza而引起热议，甚至有人质疑他们刻意营造「超小食量」人设，最终令成员不得不出面解释。

NCT DREAM上月29和30日在菲律宾马尼拉举办演唱会《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2：In A DREAM'》，30日结束后通过IG进行直播。 当天成员辰乐因重感冒状态不佳而未能参加活动，其余6位成员点了一张pizza，一起坐在沙发上边吃边聊。



有粉丝留言问6个人分一张是否不够、希望他们多吃一点，不料渽民竟说：「我们连这都吃不完。」 楷灿：「我吃一角pizza都算暴食了。」 Mark：「首先楷灿就吃很少。」 仁俊也附议：「（楷灿）其实蛮喜欢美食，但就是吃很少。」



근데 어떻게 성인 남자 7명이 피자 한 판을 다 못 먹나요?? 엔시티드림 진짜 레전드 소식가들이야ㅋㅋ pic.twitter.com/zvZhH2RBas — 유메프 (@eternal_7dream) April 30, 2023

实际上，当天NCT DREAM成员们吃完半张pizza就把盒子盖了回去......



6个成年男生居然吃不完一张pizza，令很多网友感到震惊和羡慕：「我一个人就能吃完一张...」、「一角就算暴食？ 天呐」、「自我管理要严格到这地步吗」、「想拥有那样的胃」、「那张pizza看起来确实很大」、「他们本来就吃不多，而且每个人有偏好的食物」。

但随著讨论愈演愈烈，有人开始质疑NCT DREAM是刻意维持食量超小的人设，最后成员只好出面说明。 第二天直播时，志晟解释说其实他们饭量并没那么小，只是并非所有成员都爱pizza而已，Mark也补充说直播结束后又点了别的东西吃：「我们可以吃完一张pizza，请不要担心！」楷灿还透露Mark虽然不太能吃肉，但可以一口气吃掉2碗米饭再加炒饭！



엔시티드림 피자 한판 사건 결말



: 잘못 알고 계신게 양을 그정도를 먹는다는게 아니라 피자를 좋아하는 사람이 별로 없어가지고..



애옹이 말로는 밥 더 시켜서 먹었대 다행임.. pic.twitter.com/0pfVxNCKJZ — ㅌㅊㅅ애옹리 (@08_NCT) May 1, 2023

不过这解释令部份网友更加困惑了：「怎么会有人不喜欢吃pizza？ㅠㅠ」 、「晚餐刚吃了一整张...」、「成员都是韩餐派吗」XD但也有很多人表示非常理解、很有共鸣：「我也不喜欢pizza，全是面粉和芝士啊」、「不喜欢的人真的一口都吃不下去」、「我也是，每天一只炸鸡都ok，但pizza只一角就感觉油腻」、「孩子们多吃喜欢的食物就好啦」、「谁会把饭量小当卖点啦，拜托不要找茬」、「 突然想点pizza搭泡菜锅，我这样是正常的吗？」 XD

此外，NCT DREAM近日正在举办第二次巡回演唱会《NCT DREAM TOUR'THE DREAM SHOW2：In A DREAM'》，5月1日刚刚在新加坡完成演出，即将於5月13和14日在澳门、20日在吉隆坡唱，7月将飞赴南美洲巴西、智利、秘鲁及墨西哥与当地粉丝见面。





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