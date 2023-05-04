文彬「二七」ASTRO JIN JIN寫信悼念：你為什麼都不来我夢裡，不管怎樣請來一次吧

ASTRO文彬已經離開我們2週了......

這段時間不僅僅是ASTRO的成員們、粉絲們，乃至整個K-POP界都籠罩在了陰鬱之中。 5月3日，正值文彬離世2週的日子裡JIN JIN寫了一封寄往天堂的信。 JIN JIN是ASTRO的隊長，曾經和文彬、Rocky（前成員）組過小分隊，他與文彬還是室友，住宿舍時共用一個房間。 很多粉絲也都知道，JIN JIN的活動名還是文彬替他起的。 練習生時的文彬非常喜歡網漫《JIN JIN的演變》，說JIN JIN和漫畫主人公很像，這個名字就被拿來當作藝名使用。

5月3日，JIN JIN在個人IG上登載了悼念文彬的內容，他在文中寫道：「彬吶，你好嗎？ 過得好嗎？ 哥哥每次翻到相冊都能看到你，到現在都不相信（你已經走了）。 不管我說什麼，你都是最開心的那個，也最喜歡和我開玩笑，哥哥很想念那樣的你。 想到你的笑容，哥哥也笑了起來，你笑起來真的很好看，你自己也知道吧？ 如果不知道的話，現在請你一定要知道。 大家都說做夢的事情，你為什麼不來我的夢裡呢？ 不管怎樣都好，請你來一次吧，很想你，彬吶。 我從沒如此迫切地想過『我想你』這句話，哪怕只有一天，我也希望我們可以好好度過。 你是一個值得被愛的孩子，彬吶，大家對你都是真心的，充滿真心地愛著你，你在那裡一定要記住哦！我愛的好弟弟彬吶，我們要多多微笑，帶著幸福的想法，幸福的事情多多微笑，不要再難過了，一定要幸福啊！愛你，我的乖弟弟，晚安。 」



此外，ASTRO所屬經紀公司FANTAGIO在公司頂樓的天空花園開放了文彬的追悼空間，將運營至6月6日（文彬49日忌）。

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