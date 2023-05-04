顏值超高組合！金所炫＋黃旼炫新劇《無用的謊言》全體陣容公開！預計今年7月暑假上檔

tvN的新月火電視劇《無用的謊言》描述擁有聽出人們說謊的能力，而無法相信任何人的騙子獵人金所炫，以及擁有無法說出口的真相的天才作曲家黃旼炫，兩人相遇後所展開的「真實探測」羅曼史。兼具懷疑又令人心動的愛情喜劇將於7月公開。

好久不見的金所炫在劇中將飾演能夠聽出是否為謊言的騙子獵人「松熙」，聽著世界上所有的謊言而成長的她，雖然擁有獨特能力，但她卻認為這對她的人生不是祝福而是一種詛咒。當她對人類的信任已經跌落谷底，某天卻遇見了有點可疑但從不說謊的鄰家男子金道河（黃旼炫飾），讓松熙的生活就此展開新局面。



金所炫表示本次能與自己平時相當喜愛的演員們以及導演合作，感到相當興奮，希望透過松熙這個角色，表現更多有趣的部份給觀眾們。黃旼炫飾演一位明星作曲家但懷有無法說出口的秘密，於是以不露臉的方式作曲而生活著，但自從與松熙成為鄰居後，逐漸找回了笑容。黃旼炫表示能夠演出這個角色感到相當榮幸與幸福，也將展現之前從未表現出的面貌給大家。



另外尹志溫則飾演J娛樂公司的代表，知道黃旼炫即為作曲家本人，而徐志勳則是飾演松熙的初戀情人，也是一位正義感爆棚的刑警，時隔三年再度噢松熙重逢。年輕女子李詩宇則飾演一位天生藝人，被稱為國民妹妹的SOLO歌手，在擁有許多歌迷的同時，也透過音樂開始對金道河產生崇拜與愛慕。tvN新劇《無用的謊言》預計將於今年7月首播。



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