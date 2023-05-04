文彬「二七」ASTRO JIN JIN写信悼念：你为什么都不来我梦里，不管怎样请来一次吧

ASTRO文彬已经离开我们2周了......

这段时间不仅仅是ASTRO的成员们、粉丝们，乃至整个K-POP界都笼罩在了阴郁之中。 5月3日，正值文彬离世2周的日子里JIN JIN写了一封寄往天堂的信。 JIN JIN是ASTRO的队长，曾经和文彬、Rocky（前成员）组过小分队，他与文彬还是室友，住宿舍时共用一个房间。 很多粉丝也都知道，JIN JIN的活动名还是文彬替他起的。 练习生时的文彬非常喜欢网漫《JIN JIN的演变》，说JIN JIN和漫画主人公很像，这个名字就被拿来当作艺名使用。

5月3日，JIN JIN在个人IG上登载了悼念文彬的内容，他在文中写道：「彬呐，你好吗？ 过得好吗？ 哥哥每次翻到相册都能看到你，到现在都不相信（你已经走了）。 不管我说什么，你都是最开心的那个，也最喜欢和我开玩笑，哥哥很想念那样的你。 想到你的笑容，哥哥也笑了起来，你笑起来真的很好看，你自己也知道吧？ 如果不知道的话，现在请你一定要知道。 大家都说做梦的事情，你为什么不来我的梦里呢？ 不管怎样都好，请你来一次吧，很想你，彬呐。 我从没如此迫切地想过『我想你』这句话，哪怕只有一天，我也希望我们可以好好度过。 你是一个值得被爱的孩子，彬呐，大家对你都是真心的，充满真心地爱著你，你在那里一定要记住哦！我爱的好弟弟彬呐，我们要多多微笑，带著幸福的想法，幸福的事情多多微笑，不要再难过了，一定要幸福啊！爱你，我的乖弟弟，晚安。 」



此外，ASTRO所属经纪公司FANTAGIO在公司顶楼的天空花园开放了文彬的追悼空间，将运营至6月6日（文彬49日忌）。

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