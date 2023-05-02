【韓網熱帖】韓國YouTuber在台灣丟失錢包

小編都曾受過台灣人的恩惠，真的很謝謝你們的友善！

韓國YouTuber「강쥐G」上月來台灣旅遊時，租YouBike不慎把錢包留在車籃裡，手中只剩不到兩千台幣、十分沮喪。 驚喜的是回酒店時發現下一位租車的當地女生拾到她的錢包，不僅送來酒店、還送橘子給她吃。 YouTuber大受感動， 也從行李中找出一堆東西送給當地女生，之後一起逛街吃飯、渡過愉快一天，約定下次來韓國找她玩。

晚上回酒店後，YouTuber透露酒店也送給當地女生兩杯飲料以感謝她幫到顧客，當地女生還說「幸虧妳來還車，我才能租到YouBike」，感慨這句話過於浪漫，令她重新找回了在韓國失去已久的人類之愛！

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韓國網友評論：

1. 兩位... 交往吧 ♡

2. 台灣人真的超親切、超善良...

3. 我在台灣超市和咖啡廳丟過背包和錢包，全都找回來了... 就算第二天去都能找回ᅮᅮ台灣人超暖

4. 在台北站尋找寄存行李的地方時，因為沒什麼人就問了一位正在吸煙的大叔... 大叔居然把煙熄了帶我過去，到現在都記得他ᅲ

5. 朋友在台灣觀光地丟了手機，跟計程車司機說了這件事，司機打一通電話後告訴我們手機保管在警察局，於是拿回來了

6. 我去高雄旅遊時不小心把外套遺落在地上ᅮᅮ回去找時發現被人放在一旁的機車上了kk如果在地上應該會被踩到ᅮ感動

7. 我覺得台灣人最親切的點是天氣那麼悶熱還能那麼有耐心kkkk我光是站著都很煩躁，真的很感動

8. 疫情前去過台灣，我丟了手機都不知道，聽廣播才知道是我，嚇了一跳。 那麼快就找到，又嚇一跳。

9. 影片下很多人留言說台灣人確實很親切帶路，但經常帶錯方向kkkk結論：雖然親切但路癡...

10. 有人說台灣人討厭韓國人，其實可以類比韓國的ILBE，雖然很少但很愛在網上發瘋而已...

11. 好像只有少數上年紀的人討厭韓國人，年輕人都對韓國很友善

12. 好甜啊~人類之愛充電

13. 台灣真的很好~當初去看《不能說的秘密》拍攝地，不小心就去了4次

14. 今年旅遊目的地就是台灣了！

出處：https://theqoo.net/square/2790133649

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