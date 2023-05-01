【韓網熱帖】朴敘俊的人生角色：《她很漂亮》池成俊VS《三流之路》高東萬

原po認為朴敘俊的人生角色二選一是：《她很漂亮》池晟俊VS《三流之路》高東萬，但網友留言似乎有很不一樣的意見～

韓國網友評論：

1.兩個都不是，應該是吳俐溫（《Kill Me Heal Me》）和朴世路（《梨泰院CLASS》）

2. 我個人覺得是《魔女的戀愛》中的尹東河

3. 這兩個角色是我的最愛，池成俊完全就是固執男角色中的經典

4. 李英俊去哪兒了？？怎麼可以沒有李英俊？（《金秘書為何那樣》）

5. 在這兩個裡面選的話肯定是高東萬

6. 雖然我喜歡高東萬，但對於朴敘俊這個演員來說，他的人生角色是吳俐溫

7. 怎麼可以少了朴世路

8. 其實他還沒有所謂的人生角色，不過他演過的作品中，朴世路算是比較令人印象深刻的

9. 高東萬，朴敘俊太適合這種有衝勁的角色了

10. 感覺朴敘俊有很多人生角色啊

#朴敘俊

Edit: Tracy

出處： https://theqoo.net/index.php?mid=hot&filter_mode=normal&page=1&document_srl=2789754098

圖源：KBS《三流之路》、MBC《她很漂亮》、JTBC《梨泰院Class》、tvN《金秘書為何那樣》劇照

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