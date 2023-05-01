【韩网热帖】朴叙俊的人生角色：《她很漂亮》池成俊VS《三流之路》高东万

原po认为朴叙俊的人生角色二选一是：《她很漂亮》池晟俊VS《三流之路》高东万，但网友留言似乎有很不一样的意见～

韩国网友评论：

1.两个都不是，应该是吴俐温（《Kill Me Heal Me》）和朴世路（《梨泰院CLASS》）

2. 我个人觉得是《魔女的恋爱》中的尹东河

3. 这两个角色是我的最爱，池成俊完全就是固执男角色中的经典

4. 李英俊去哪儿了？？怎么可以没有李英俊？（《金秘书为何那样》）

5. 在这两个里面选的话肯定是高东万

6. 虽然我喜欢高东万，但对於朴叙俊这个演员来说，他的人生角色是吴俐温

7. 怎么可以少了朴世路

8. 其实他还没有所谓的人生角色，不过他演过的作品中，朴世路算是比较令人印象深刻的

9. 高东万，朴叙俊太适合这种有冲劲的角色了

10. 感觉朴叙俊有很多人生角色啊

#朴叙俊

Edit: Tracy

出处： https://theqoo.net/index.php?mid=hot&filter_mode=normal&page=1&document_srl=2789754098

图源：KBS《三流之路》、MBC《她很漂亮》、JTBC《梨泰院Class》、tvN《金秘书为何那样》剧照

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