《浪漫醫生金師傅3》「反派專業戶」李璟榮第1集就登場！兩位新人醫生角色個性差很大～

《浪漫醫生金師傅3》中，大學同學兼競爭對手金師傅（韓石圭 飾）和車鎮萬（李璟榮 飾）展開氣勢對決。

當天，車恩彩（李聖經 飾）見到訪問石垣醫院外傷中心的父親車鎮萬想起過去被母親埋怨的時候。 當時母親說自己的哥哥被吊銷了1年的醫生執照，並說：「如果是家人，一定要隱瞞錯誤。」對此，車恩彩也問：「爸爸呢？爸爸也是這麼想嗎？」

之後，車鎮萬無視金師傅（韓石圭 飾）直接走向車恩彩：「好久不見了 恩彩。」車恩彩喊了「爸爸」後，讓所有人大吃一驚。車鎮萬說：「這醫院建得很好啊！不過...我聽說還沒做竣工檢查，該不會這裡已經在接受病患了吧？」金師傅聽到也說醫生只要負責接收病患就好：「而你...身為客人，只要辦完事就可以走了。」對此，車鎮萬再次無視金師傅，問朴民國（金柱憲 飾）：「你不是說今天要帶我參觀外傷中心嗎？」



在這集尾聲中，車鎮萬也打電話給朴民國：「如果要我去那裡有一個條件，請你把夫勇周（金師傅本名）排除在外傷中心陣容之外，假如外傷中心沒有夫勇周，我會考慮看看。」引發劇情的緊張感。果然是反派專業戶（？而恩彩和宇鎮（安孝燮 飾）一開始就發糖，很怕車鎮萬成為阻礙兩人發展的人啊～



另外，新加入的兩位醫生角色也非常鮮明。住院醫生張東華（李新英 飾）只想著要下班，甚至還翹班去打電玩，希望之後有所轉變啊；而原本是軍醫的李善雄（李洪耐 飾）見到石垣醫院的人後，似乎對這裡非常憧憬，之後也來應徵。



而《浪漫醫生金師傅3》第2集收視已經突破13.8%，裴文正（申東旭 飾）和尹雅琳（蘇珠妍 飾）也都回歸，期待接下來的劇情呀！



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