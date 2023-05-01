《車貞淑醫生》收視率再創新高！用搞笑方式表現中年媽媽的韌性與勇氣

《車貞淑醫生》僅播出6集，收視率已經突破13％之高，與剛開播的《浪漫醫生金師傅3》不相上下，在目前OTT平台如此盛行的狀況之下，收視率能夠突破雙位數實屬難得，《車貞淑醫生》到底有什麼樣的魅力？

《車貞淑醫生》不完全是醫療電視劇，在劇情的一開始，在家中為家人忙進忙出的全職家庭主婦車貞淑，在大病一場後領悟了「我現在要隨心所欲地過生活！」像是一個突破蛋殼而成長的小雞，她決定踏出家門，追求自己當年為了組建家庭而曾放棄的夢想。啟用了演員嚴正化以及金炳哲，這兩位對於喜劇有著特別演繹方式，很容易令觀眾們發笑的組合，可說是相當成功的選角。



由嚴正化演出車貞淑這樣的熟齡女子，充滿韌性迎向生活，遇到什麼樣的委屈或是挫折，都是先笑著忍耐再說，擁有正能量的魅力。而金炳哲在一開始登場時，對孩子們的嚴厲語氣令人想起了他之前的作品《天空之城》，不過關上門，他一邊撥出節奏明快的古典音樂，除了肩膀跟著跳起舞來，手指頭還在電腦鍵盤上作勢彈奏飛舞著，搞笑的樣子又讓觀眾們也笑了起來，加上他默默看著太太在同事間如此受歡迎，在一旁表現出不屑的眼神，《車貞淑醫生》實在是十足喜劇無誤。



不過《車貞淑醫生》並非是單純搞笑的電視劇，對於車貞淑重新開始的人生，也充滿許多激勵人心的名場面與名台詞。車貞淑重拾夢想，但社會的大門也並非友善地為她敞開。面試被淘汰，被先生送出國旅遊的她卻在機場接到反轉消息，但這樣的結果並非所有人都能為車貞淑開心。老公徐仁豪與小三崔勝熙的工作場合卻得提防車貞淑，婆婆再也沒人伺候，高三女兒抱怨補習無人接送，實習醫生兒子覺得媽媽在醫院無形加重了他的工作負擔。



車貞淑拖著疲累的身軀仍然用心寫信給女兒，也不忘親自包了飯捲給兒子，就像信中寫的一樣，希望女兒能夠支持她追求自己未完成的夢想，這封信也寫出了許多父母的心情，讓廣大觀眾們感到非常有共鳴，令人意想不到的劇情也讓收視率節節高升，車貞淑不僅要實現夢想，在感情上可能也將有新的變化！讓大家繼續期待她的醫師旅程！



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞