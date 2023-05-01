《车贞淑医生》收视率再创新高！用搞笑方式表现中年妈妈的韧性与勇气

《车贞淑医生》仅播出6集，收视率已经突破13％之高，与刚开播的《浪漫医生金师傅3》不相上下，在目前OTT平台如此盛行的状况之下，收视率能够突破双位数实属难得，《车贞淑医生》到底有什么样的魅力？

《车贞淑医生》不完全是医疗电视剧，在剧情的一开始，在家中为家人忙进忙出的全职家庭主妇车贞淑，在大病一场后领悟了「我现在要随心所欲地过生活！」像是一个突破蛋壳而成长的小鸡，她决定踏出家门，追求自己当年为了组建家庭而曾放弃的梦想。启用了演员严正化以及金炳哲，这两位对於喜剧有著特别演绎方式，很容易令观众们发笑的组合，可说是相当成功的选角。



由严正化演出车贞淑这样的熟龄女子，充满韧性迎向生活，遇到什么样的委屈或是挫折，都是先笑著忍耐再说，拥有正能量的魅力。而金炳哲在一开始登场时，对孩子们的严厉语气令人想起了他之前的作品《天空之城》，不过关上门，他一边拨出节奏明快的古典音乐，除了肩膀跟著跳起舞来，手指头还在电脑键盘上作势弹奏飞舞著，搞笑的样子又让观众们也笑了起来，加上他默默看著太太在同事间如此受欢迎，在一旁表现出不屑的眼神，《车贞淑医生》实在是十足喜剧无误。



不过《车贞淑医生》并非是单纯搞笑的电视剧，对於车贞淑重新开始的人生，也充满许多激励人心的名场面与名台词。车贞淑重拾梦想，但社会的大门也并非友善地为她敞开。面试被淘汰，被先生送出国旅游的她却在机场接到反转消息，但这样的结果并非所有人都能为车贞淑开心。老公徐仁豪与小三崔胜熙的工作场合却得提防车贞淑，婆婆再也没人伺候，高三女儿抱怨补习无人接送，实习医生儿子觉得妈妈在医院无形加重了他的工作负担。



车贞淑拖著疲累的身躯仍然用心写信给女儿，也不忘亲自包了饭卷给儿子，就像信中写的一样，希望女儿能够支持她追求自己未完成的梦想，这封信也写出了许多父母的心情，让广大观众们感到非常有共鸣，令人意想不到的剧情也让收视率节节高升，车贞淑不仅要实现梦想，在感情上可能也将有新的变化！让大家继续期待她的医师旅程！



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