158公分 VS 187公分這身高差太可愛！在瘦小的太妍面前崩潰的SEVENTEEN珉奎：「還是請你推我吧」

29日播出的《驚人的星期六》由 SEVENTEEN 成員（DK、勝寛、S.COUPS、珉奎、Dino、THE 8、Vernon）作為嘉賓出演，與 DoReMi 進行團體戰。

為了拿到選擇權，兩邊也進行遊戲，聽到對方是珉奎要出場後，朴娜勑：「那我們也選力氣大的人出去。」Nucksal：「我們用力氣決勝負吧！」結果...登場的是太妍，珉奎一看到太妍後，馬上90度鞠躬 XD



他們進行的是「熊掌遊戲」，雙方用力推之後，先倒的人就輸了。兩人的身高差（珉奎187公分、太妍158太妍）真的超可愛，遊戲中珉奎超不知所措，還對太妍說：「還是請你推我吧！」太妍推了一把後，珉奎就往後退，太妍還疑惑：「什麼啊！」DoReMi 組最後還是有派出金東炫再對決一次啦～



這個片段也在網路引發熱烈討論，網友：「相視不知所措地咽口水，卻很心動」、「嗚嗚嗚嗚嗚嗚有罪」、「太妍太小太珍貴了...好可愛」、「我真的要起訴了 金珉奎」、「太妍威風凜凜地走過來，珉奎看到太妍後暫時出故障了 哈哈哈」、「就算是我也無法推開」、「兩個人的身高差讓人心動」、「說沒關係地太妍前輩爲什麼讓人心動」、「像大型犬和小型犬 小可愛們」、「有罪都有罪 兩個都有罪 嗚嗚」等等。

另外，24日帶著迷你10輯《FML》回歸的 SEVENTEEN ，也帶來了超優異的好成績，專輯初動銷量455萬張，也是歷代一位。上週也在各音樂節目進行〈孫悟空〉打歌，這週將會進行另一首主打〈FML〉打歌。



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