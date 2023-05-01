百想藝術大賞幕後！朴恩斌害羞與宋慧喬搭話，獲前輩甜美笑容+拍肩

兩位女神的巔峰相見！

4月28日第59屆百想藝術大賞頒獎禮隆重舉行，過去一年裡為觀眾們呈獻精彩作品的演員們紛紛亮相，宋慧喬憑藉《黑暗榮耀》中的精湛演技不負眾望地斬獲視後頭銜，而《非常律師禹英禑》 大女主朴恩斌則榮獲大賞，成為了百想史上最年輕的大賞得主，看到兩位演技派女演員同時獲獎，觀眾與粉絲也為他們送上了最真摯的祝福。



頒獎禮結束之後，演員們一齊上臺合影留念，宋慧喬和朴恩斌捧著獎盃和花束站在了人群的第一排。 朴恩斌像是在為自己默默打氣一樣，猶豫了一會兒之後主動向前輩宋慧喬打招呼，祝賀她拿下視後，宋慧喬也甜甜地回應後輩，說了一聲謝謝，兩位女神開心地交流起來，宋慧喬還拍了拍朴恩斌的肩膀，情緒起伏的朴恩斌也努力忍下了即將掉落的淚水。 這一場景被攝影機拍下，才讓網民和粉絲們看到了兩位女神之間的惺惺相惜。



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