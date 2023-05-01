「準備回歸日常」！VIVIZ Umji公開「98line」多張合照，在ASTRO文彬追悼空間留下親筆信：「我們會連你那份一起努力生活」

VIVIZ Umji和ASTRO文彬同為偶像圈「98Line」成員，上月痛失摯友後深受打擊，最近幾天才逐漸接受現實。 除了在SNS分享多張合照，於文彬追悼空間留下的親筆信也被網友發現並PO到網上。

VIVIZ 成員Umji（嚴智）和SinB（信飛）、ASTRO文彬、SEVENTEEN夫勝寬、IMPACT雄宰、THE ARK&UNI. T前成員李繡至等人都是1998年出生，出道時間相近、經常玩在一起，因為被稱為偶像圈的「98Line」。



上月19日文彬突然離世，好友們的狀態也引起粉絲關心。 Umji在事發後IG停更多日，昨日一口氣分享10張「98Line」日常合照及影片，但沒有寫下任何說明。





此外，有網友在Fantagio為文彬準備的追悼空間發現了Umji留下的親筆信。 Umji寫道：「度過了幾個充滿思念和後悔的夜晚，現在準備一點點回到日常！雖然每天早上仍抱著是一場夢的期待睜開眼... 我們留下了很多充滿歡笑的影片和照片，真的很慶幸。」





「希望你在那邊平安，真心祈禱你所愛的每個人都能勇敢地好好生活。 我們會連你的那份一起努力生活，非常帥氣地老去。 猜你不會太擔心我，所以我會好好守在你擔心的人身邊。 就像一直以來那樣，放心交給我吧！」



「好好休息之後，記得要來大家都夢裡玩哦。 知道了嗎？ 抱歉、有一點點恨你，非常感謝你。」 落款是「烏龜藝源」，其中「藝源」是Umji本名，「烏龜」則是文彬對Umji的愛稱。



此外，文彬的追悼空間目前已搬到Fantagio樓頂，將持續開放到6月6日、陪文彬走完頭七。



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