《朝鮮律師》禹棹奐與苞娜「雨中共騎」超浪漫！苞娜為救心上人自揭公主身份（EP.9 - 10）

[有雷] 《朝鮮律師》禹棹奐與苞娜戀情高速升溫的同時，苞娜的真實公主身份卻也漸漸藏不住。這一次禹棹奐的委託人竟是皇上殿下本人，一宗離奇命案牽涉到朝廷最高勢力元相，但在他破案的同時，也遭到元相誣陷為殺人嫌犯！

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朝廷中元相勢力漸漸坐大，殿下開始連任命官職都被元相阻擋，讓殿下備感威脅。於是決定親自找上姜翰秀（禹棹奐飾）委託一宗離奇命案。姜翰秀原本想盡辦法要見到殿下一面，想不到得來全不費工夫，他也相當樂意為殿下調查此案。



在此同時，姜翰秀也被元相的兒子柳至善（車學沇飾）提醒，與他待在一起的所願（苞娜飾）可能陷入危險，於是姜翰秀表示要解雇她的助理工作，還送上一把小刀給她，要她學會保護自己。所願轉而找上柳至善，還是希望能夠參與案件調查，兩人關係越來越近，引來姜翰秀的擔憂。不過所願也表達了自己的心意，兩人更在雨中共同騎馬趕路，相當浪漫。





這宗命案於是開始由姜翰秀與柳至善加所願三人共同調查，姜翰秀與另外兩人的角度特別不同，甚至所願還製造疑似真兇的碑女逃亡的假象，想讓案件更加快速落幕，不過姜翰秀依舊以自己的方式查出了案件的真正主謀，不過在此同時，姜翰秀卻也被指出是殺害秋榮雨的真兇。在港口被逮捕的姜翰秀，多虧了公主前來營救，但姜翰秀看見公主原來就是自己最愛的所願，心情卻變得相當複雜。



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