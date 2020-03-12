太期待了！孔劉＆湯唯＆鄭裕美＆崔宇植＆朴寶劍＆秀智：神仙陣容加盟《Wonder Land》，又是一部催淚大戲啊～

孔劉、湯唯、鄭有美、崔宇植、朴寶劍、秀智，當這個全明星陣容要合拍新戲的消息傳出時讓所有人震驚！
據韓媒《Star News》獨家爆料稱，孔劉、湯唯等6人將在影片《Wonder Land》中合作。 影片講述了利用AI技術讓委託人在「Wonder Land」這個虛擬世界中與因各種原因無法再見到的思念之人重逢的暖人故事，委託人中既有想要與成為植物人的戀人重逢的20代女性，也有想要見已去世的妻子的40代男性，每個人的背後都有傷感又充滿正能量的故事。
孔劉將飾演思念已逝妻子的40代丈夫。 湯唯則扮演他的妻子。 孔劉為了無法忘記媽媽的孩子而找到Wonder Land。 孔劉方面也透露確實收到了劇本，正在積極商討中。
秀智扮演因為思念成為植物人的戀人而委託Wonder Land的20代女生。 朴寶劍出演她所思念的男友。
而鄭裕美和崔宇植將飾演Wonder Land的調停人，主要任務是觀察委託人和AI的變化，引導整個劇情的發展。
此外，《Wonder Land》的掌鏡人為湯唯的老公金泰勇導演，影片將於上半年開機拍攝。
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