朴寶劍&任時完今日結伴參加馬拉松！網偶遇驚呼：「擋住臉都帥得像外星人！」
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朴寶劍&任時完今日結伴參加馬拉松！網偶遇驚呼：「擋住臉都帥得像外星人！」

明星   2023年4月30日   星期日13:11   Sani  

（封面圖源：Twitter@millppi截圖，IG@jinusean3000）

朴寶劍和任時完同為小有名氣的跑步愛好者，經常和前輩Sean一起運動、 做公益，今天更被網友拍到結伴參加首爾半程馬拉松，混在人群中都帥得十分醒目啊！

首爾半馬今日上午從光化門開跑，有位在現場工作的韓國網友發現朴寶劍和任時完也在參賽人群中，於是錄下短片分享到Twitter。片中朴寶劍用帽子和面罩遮住臉，沉默地整理衣服、放鬆筋骨，遠看都相當有型！任時完則不斷和旁人講話、拉著朴寶劍耳語，看起來十分活躍。
（圖源：Twitter@millppi截圖）
（圖源：Twitter@millppi截圖）

網友激動地表示：「朴寶劍雖然看不到臉，但鼻子線條和臉的size根本就是外星人。 講真的，只有拳頭那麼小。」

雖然臉被遮得嚴嚴實實，但還是有不少人認出朴寶劍，畢竟這身高和比例實在太醒目了XD

結束後，一同參加半馬的Unknown Crew跑友會其他成員陳泰賢、朴智慧（音）等等也分享了合照，大家看起來都好有活力！

（圖源：IG@eophoto）
（圖源：IG@j.anagram）

朴寶劍和任時完對跑步的熱愛可謂有目共睹，前天晚上兩人分別作為入圍演員和MC出席百想藝術大賞頒獎禮，之前幾個小時還和Sean一起跑步並合照認證，真的是健康生活的榜樣啊！
（圖源：Twitter@BOGUMMY）
（圖源：TVDaily）

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