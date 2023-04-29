天地反轉、眼花繚亂！韓星愛用潮牌Wiggle Wiggle首家線下店開幕，光速躍升最新熱門打卡地！

滿滿4層樓全都好拍又好逛！主打繽紛童趣的Wiggle Wiggle是很多韓星的愛用品牌，之前只有線上和偶爾的快閃店，最近終於在首爾開幕首家常設旗艦店，立即成為年輕人熱門打卡地！

Wiggle Wiggle是很多韓國偶像愛用的潮牌，標誌性的微笑花朵和可愛大熊你一定認得！少女時代太妍、LE SSERAFIM中村一葉、宣美都有他家的手機殼：



太妍這件可愛的花朵睡衣也是來自他家：



首家開幕的旗艦店名為「Wiggle Wiggle Zip」，Zip即是韓文「家」的諧音也是英文「壓縮檔」，意思是這裡展示上千個產品、將Wiggle Wiggle的所有快樂集中壓縮在同一個空間。



整整4層樓全部都是拍照空間，各有不同主題！1樓和2樓是Photo Booth和Smile Room ，一進門就可以跟大熊和微笑花朵合照：



Smile Room有很多寵物用品，還有矽膠逗扣、抱枕毛毯等等，是一個溫馨可愛的空間：





3樓是Dress Room &Flip Room，最多人拍認證照的顛倒屋就是這裡啦！所有家具都是固定在天花板上，建議穿著亮色服裝或用現場提供的服裝、擺出大幅動作拍出來更好看，PO到SNS一定詢問度超高！





Dress Room收集最暢銷的時尚單品和家居服，購物時不必擔心提著大包小包行動不便，選中想要的東西後只需拿著對應的卡片到一樓結賬即可，大件商品還可以直接配送到府！（根本是消費陷阱XD）





4樓是3C、文具、運動、家居用品，裡面有配色亮眼的沙發、鏡面天花板、粉紅小車車，全都超可愛、超好拍啊：







這台蘋果電腦其實是自助照相機，類似人生四格但有更多濾鏡可玩：



有趣的是，雖然旗艦店內部色彩繽紛，但外墻卻是一片漆黑，原來是象徵所有色彩混合在一起，對比設計很有巧思。



這家店位於首爾市江南區、本月15日剛剛開幕，每天前300位訪客可獲贈品牌標誌Smile We Love氣球，還有很多打卡送禮活動。 在這麼多可愛物品的包圍中，很難保證錢包完整地離開啊XD



【旅遊資訊】

地址：首爾市江南區新沙洞642-24（서울특별시 강남구 신사동 642-24）

營業時間： 11：00 - 20：00

溫馨提示：有網友反應結賬只能用韓國信用卡和Apple Pay、不收現金，計劃前往的朋友可以參考哦！

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