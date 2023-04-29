天地反转、眼花缭乱！韩星爱用潮牌Wiggle Wiggle首家线下店开幕，光速跃升最新热门打卡地！

满满4层楼全都好拍又好逛！主打缤纷童趣的Wiggle Wiggle是很多韩星的爱用品牌，之前只有线上和偶尔的快闪店，最近终於在首尔开幕首家常设旗舰店，立即成为年轻人热门打卡地！

Wiggle Wiggle是很多韩国偶像爱用的潮牌，标志性的微笑花朵和可爱大熊你一定认得！少女时代太妍、LE SSERAFIM中村一叶、宣美都有他家的手机壳：



太妍这件可爱的花朵睡衣也是来自他家：



首家开幕的旗舰店名为「Wiggle Wiggle Zip」，Zip即是韩文「家」的谐音也是英文「压缩档」，意思是这里展示上千个产品、将Wiggle Wiggle的所有快乐集中压缩在同一个空间。



整整4层楼全部都是拍照空间，各有不同主题！1楼和2楼是Photo Booth和Smile Room ，一进门就可以跟大熊和微笑花朵合照：



Smile Room有很多宠物用品，还有矽胶逗扣、抱枕毛毯等等，是一个温馨可爱的空间：





3楼是Dress Room &Flip Room，最多人拍认证照的颠倒屋就是这里啦！所有家具都是固定在天花板上，建议穿著亮色服装或用现场提供的服装、摆出大幅动作拍出来更好看，PO到SNS一定询问度超高！





Dress Room收集最畅销的时尚单品和家居服，购物时不必担心提著大包小包行动不便，选中想要的东西后只需拿著对应的卡片到一楼结账即可，大件商品还可以直接配送到府！（根本是消费陷阱XD）





4楼是3C、文具、运动、家居用品，里面有配色亮眼的沙发、镜面天花板、粉红小车车，全都超可爱、超好拍啊：







这台苹果电脑其实是自助照相机，类似人生四格但有更多滤镜可玩：



有趣的是，虽然旗舰店内部色彩缤纷，但外墙却是一片漆黑，原来是象徵所有色彩混合在一起，对比设计很有巧思。



这家店位於首尔市江南区、本月15日刚刚开幕，每天前300位访客可获赠品牌标志Smile We Love气球，还有很多打卡送礼活动。 在这么多可爱物品的包围中，很难保证钱包完整地离开啊XD



【旅游资讯】

地址：首尔市江南区新沙洞642-24（서울특별시 강남구 신사동 642-24）

营业时间： 11：00 - 20：00

温馨提示：有网友反应结账只能用韩国信用卡和Apple Pay、不收现金，计划前往的朋友可以参考哦！

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