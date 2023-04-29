Seventeen成員Joshua用手遮眼李泳知一幕讓人超心動！泳知理論：「你這樣做，我會直接看到我們的孫子」

這一集真的吵到我要去看耳鼻喉科&內科了，耳朵痛＋狂笑到肺痛，大家看影片也記得注意音量哦～。XDDD（看完直接被Joshua電暈，刷刷刷，這樣子必須是無期徒刑的罪）

人氣男團 Seventeen 的主唱組成員 DK 和 Joshua 一起出演李泳知的網路綜藝節目《雖然沒準備什麼菜》過程熱鬧又歡樂，製造了不少經典畫面，其中，Joshua 無心的舉動卻讓李泳知心動無數次，也讓粉絲們直呼：「實在是太令人羨慕了！」



PS：Joshua本名是洪知秀，所以中間會一直聽到他被叫JiSoo。

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先是帶來了巧克力牛奶，還很順手的幫忙打開，這樣體貼的行為，泳知理論道：「如果你在喝酒前有這麼體貼的行為，必須去坐牢了。」直接判定對方的行為有罪～，撩撥少女心的罪。



泳知還說感覺 Joshua 就像劇中男主身邊那種特別讓人心動的帥氣朋友，讓女主特別混亂，對女主特別好，又讓女主產生誤會的那種角色，Joshua表示自己對大家一視同仁的關心，對所有人都好，善良又溫柔。



Joshua 表示這樣的行動對他來說很理所當然，泳知補充說：「那你要多加小心了，因為你這樣幫忙打開牛奶的行動，像我這樣的人遇到這樣的情況，我會直接（腦補）看到我們的孫子。」Joshua直接激動地把牛奶盒子開口關閉起來，用力阻止這一切幻想。XD



但是，接下來的行動就更危險了，大家開始交換酒桌遊戲，Joshua用手遮住泳知的眼睛問：「喝還是不喝？」剛開始泳知還有點茫，



但下一輪詢問時，泳知就喊了暫停：「說實話…，這真的太讓人心動了。」、「你真的是個罪很多的人」



節目的尾聲，還送給泳知自製的手鍊，超漂亮～！被泳知評價為另一個危險的舉動，果然是自然而然有罪的男人Joshua，太貼心了。TAT



最後補上DK和Joshua自然地交杯酒跟餵巧克力的畫面～，So Sweet！



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