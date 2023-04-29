【K社韓國小百科】外國人不理解韓國的這個文化：為什麼你們這麼愛刷牙？

在韓國生活過，或者是韓劇粉的朋友們一定都知道韓國人有兩大生活習慣，一是冬天也愛穿拖鞋出門，另一個就是刷牙！

說到刷牙，就不得不提韓國人除了在家中刷牙之外，還會在學校、餐廳、辦公室、機場等任何有衛生間的地方刷牙！想像一下好幾個人站在一起刷牙的場景，確實讓外國人匪夷所思。 初次接觸韓國刷牙文化的外國朋友，除了震驚還是震驚！2年前一檔嘉賓全都是外國人的綜藝節目《星橋外國友人》的節目就播出了相關內容，數名嘉賓表示「為什麼韓國人每次吃完飯都要刷牙」、「為什麼會在公眾場合刷牙」等。而這期內容最近重新被放回theqoo上討論，引起不少韓國網友的關注。



其實這和韓國人的飲食習慣有很大的關係，韓餐的不少料理中都會加入蒜、蔥、韭菜等味道較大的食物，並且還會加入辣椒粉等調味料，因此吃完口氣偏大，有時候不小心還會有細碎的辣椒粉卡在牙縫之間，為了清除口氣，比起嚼口香糖，韓國人更願意用刷牙來解決這個問題。 同時，在韓國人看來刷牙也並非什麼私密的事情，在公眾場合刷牙也並非什麼需要遮遮掩掩的事情。



其次就是韓國牙科醫院的費用真的是太太太貴了，很多牙科費用都無法使用國民健康保險金，維持牙齒健康就是在給自己省錢啊！



對於韓國人的刷牙文化韓網上也有不少網友參與其中，大家留言稱：「如果在公司的話無所謂，在其他公眾場所我也不會刷牙」、「飯後不刷牙不覺得嘴巴裡面很難受嗎」、「會有味道啊，而且我從小在學校里接受的健康教育就是一天刷三次牙」、「刷牙是好事，但是有些人刷牙的時候很噁心」、「 我們國家的食物味道很強，但是外國更臟」、「刷牙是健康、衛生的行為，但是刷牙之後不整理乾淨，刷牙時聲音特別大就是問題了，我也理解沒有刷牙文化的國家覺得我們在公眾衛生間刷牙里刷牙很不衛生的想法」等。

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