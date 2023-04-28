崔宇植與SOOP合約到期不續約，預告攜多年合作團隊自立門戶！
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崔宇植與SOOP合約到期不續約，預告攜多年合作團隊自立門戶！

明星   2023年4月28日   星期五17:44   Sani  

（封面圖源：Management SOOP）

Management SOOP今日透露與崔宇植的合約即將到期、選擇不再續約，並為他的新公司和新出發表示應援。

崔宇植2018年離開JYP娛樂便簽約到Management SOOP，經過了4年的愉快合作，將在本月30日迎來合約終止。 據悉崔宇植不是獨自一人離開SOOP，而是把長久以來共同打拼的工作團隊一並帶上，計劃攜手建立新的娛樂公司「페이블 컴퍼니」（暫譯Fable Company），自己簽約自己。
（圖源：Management SOOP）

崔宇植2011年拍攝電視劇《夥伴》正式出道，次年因《閣樓上的王世子》（港譯：屋塔房王世子）獲得關注，2014年通過電影《巨人》斬獲青龍電影獎最佳男子新人獎、釜山國際影展年度演員，證明演技實力。 近年來接連主演了兩部觀影人次超過一千萬的電影《屍速列車》和《寄生上流》，尤其靠後者打開國際知名度。
（圖源：《寄生上流》劇照）

崔宇植與好友鄭裕美、朴敘俊、防彈少年團V（金泰亨）、李瑞鎮一起出演的tvN真人秀《瑞鎮家》目前正在熱播，崔宇植擔任宣傳部門實習生，下週五即將更新該係列最後一期。
（圖源：tvN）
（圖源：tvN）

此外，崔宇植前幾天還與V一起出席了朴敘俊IU新片《DREAM》的showcase，為好友應援。
（圖源：TVDaily）

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