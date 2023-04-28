【韓網熱帖】網友揭發知名季播電視劇PD家庭的真面目!!!

為不想仔細看文的人準備的一句話概括：出軌女是PD的妻子的妹妹！連PD妹妹都不是...

＊＊＊原貼內容：一名網友爆料稱自己的妹妹因為丈夫出軌而失去家庭，「加害者」就是本週開播的知名季播製電視劇的主要PD的妻子和小姨子。

網友表示，妹妹結婚23年育有一子，今年1月在某Officetel捉姦丈夫與PD小姨子出軌，然後驚訝地發現PD妻子在小姨子出軌的3年期間一直知情並且支持，還曾向出軌男索要禮物、招待其與自己母親用餐。網友向PD及妻子、小姨子討要說法，對方始終保持沉默、沒有道歉，最近PD還拉黑了網友一家。

與此同時，PD本人在美國領獎、在電視採訪中說「相信社會正義」，還出席了4月26日的新劇發佈會，本週末即將開播。

該網友憤怒表示：「在他大談正義的同時，我妹妹已經失去一切、流著血淚。對一個家庭的痛苦視而不見的人，怎能成為呼籲社會正義的電視劇PD？真的很無語。」

韓國網友評論：

1. 這不是PD該道歉的事啊。 不要扯進不相關的人。 就算公之於眾，抓著無辜之人的頭髮也不會獲得共鳴。

2. 我是真的好奇，如果是妹妹也就罷了，小姨子跟人出軌能做什麼？

3. 如果是真的那麼小姨子確實該罵，但為什麼要提到PD？ 關PD什麼事？ 如果是我，就算公開小姨子身份也不會提到PD。 做錯事的是不倫女，不是PD啊。

4. 為什麼要聯絡PD？差點還以為是PD跟人出軌...

5. 小姨子不倫，應該由姐夫道歉嗎？

6. 反而是PD因為比較有名而單方面受到爆料人折磨吧？ 姐夫和小姨子其實並不算一家，爆料人不是也沒辦法把妹夫怎樣嗎？ 不要再做這種雙標的事了。 大家知道你妹妹是受害人了，但請不要折磨不相關的人。

7. PD和爆料人都是當事人的親家，在這件事裡的身份是一樣的啊。 憑什麼PD這邊就是加害人，爆料人這邊就是受害人？

8. 拜託，PD和妻子又不是當事人，是希望把小姨子怎樣啊？ kkkk

9. 看得出爆料人想藉助名人宣傳貼文，但這也太遠了

10. 有名是罪嗎？

11. PD有什麼錯？ 拉黑妳嗎？ 換我我也要拉黑。 根本都不是我家的事啊。

12. PD如果對小姨子的行蹤一清二楚，那才嚇人吧

13. 最大的人渣不是妹夫嗎？

14. 爆料人有空要求PD為小姨子負責，不如直接找妳妹夫問責啦

15. ？？按照這個邏輯的話，爆料人也對自己的妹夫管理不利耶kkkkk

16. 拜託當事人自己解決，不要牽連PD

出處：https://pann.nate.com/talk/369978480，https://theqoo.net/2786843868

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