崔宇植与SOOP合约到期不续约，预告携多年合作团队自立门户！

Management SOOP今日透露与崔宇植的合约即将到期、选择不再续约，并为他的新公司和新出发表示应援。

崔宇植2018年离开JYP娱乐便签约到Management SOOP，经过了4年的愉快合作，将在本月30日迎来合约终止。 据悉崔宇植不是独自一人离开SOOP，而是把长久以来共同打拼的工作团队一并带上，计划携手建立新的娱乐公司「페이블 컴퍼니」（暂译Fable Company），自己签约自己。



崔宇植2011年拍摄电视剧《伙伴》正式出道，次年因《阁楼上的王世子》（港译：屋塔房王世子）获得关注，2014年通过电影《巨人》斩获青龙电影奖最佳男子新人奖、釜山国际影展年度演员，证明演技实力。 近年来接连主演了两部观影人次超过一千万的电影《尸速列车》和《寄生上流》，尤其靠后者打开国际知名度。



崔宇植与好友郑裕美、朴叙俊、防弹少年团V（金泰亨）、李瑞镇一起出演的tvN真人秀《瑞镇家》目前正在热播，崔宇植担任宣传部门实习生，下周五即将更新该系列最后一期。





此外，崔宇植前几天还与V一起出席了朴叙俊IU新片《DREAM》的showcase，为好友应援。





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