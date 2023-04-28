南柱赫所屬社再發聲明！否認參與「強迫對打」，喊冤：「要證明沒做過某件事十分困難」

南柱赫去年被爆有校園暴力履歷，日前有娛記YouTuber公開當年教室內「強迫對打」影片，令這一話題再次引起關注。今日所屬社終於正式發聲，表示南柱赫與爆料影片毫無相關。

南柱赫所屬社Management SOOP今日發佈正式聲明，表示南柱赫從未強迫任何人對打、也不曾參與相關活動：「演員（*指南柱赫）與爆料人第一次見面時得知該影片的存在並確認了全部內容。 影片中完全沒有演員出現，也沒有任何與演員相關的內容。 某YouTube媒體公開影片時暗示演員也是其中一份子，我公司對此深表遺憾。」



Management SOOP表示關於校園暴力的調查仍在進行中、「要證明沒做過某件事是非常困難的」，懇請在調查結果出爐前不要做單方面的報道。

南柱赫去年憑《二十五，二十一》人氣暴增，不料劇終不久就遭爆料讀書時是不良少年兒子、經常欺負同學。 所屬社立即否認爆料內容，隨後D社採訪了20位當年同學和老師，得出的結論也是南柱赫無辜被冤枉。



近日YouTuber李振浩公開了自稱受害人的A某提供的一段影片，令這一話題再次受到關注。 影片中若干人在教室後方圍觀兩名男學生對打，其中一名身材魁梧的男生A某跌倒引起大家爆笑。A某表示自己是被南柱赫所屬的不良少年團夥強迫參加對打，雖然很不喜歡但無法拒絕，想要停止的話必須展現特別的技術或笑點。 李振浩公開影片時表示無法確認南柱赫是否在場、也難以判斷當事人是自願還是被強迫，但影片本身和對南柱赫的實名提及還是引起不少關注。很多網友留言「校園暴力不可原諒」「涉事藝人必須隱退」等等，獲得不少點讚。



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