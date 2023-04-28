南柱赫所属社再发声明！否认参与「强迫对打」，喊冤：「要证明没做过某件事十分困难」

南柱赫去年被爆有校园暴力履历，日前有娱记YouTuber公开当年教室内「强迫对打」影片，令这一话题再次引起关注。今日所属社终於正式发声，表示南柱赫与爆料影片毫无相关。

南柱赫所属社Management SOOP今日发布正式声明，表示南柱赫从未强迫任何人对打、也不曾参与相关活动：「演员（*指南柱赫）与爆料人第一次见面时得知该影片的存在并确认了全部内容。 影片中完全没有演员出现，也没有任何与演员相关的内容。 某YouTube媒体公开影片时暗示演员也是其中一份子，我公司对此深表遗憾。」



Management SOOP表示关於校园暴力的调查仍在进行中、「要证明没做过某件事是非常困难的」，恳请在调查结果出炉前不要做单方面的报道。

南柱赫去年凭《二十五，二十一》人气暴增，不料剧终不久就遭爆料读书时是不良少年儿子、经常欺负同学。 所属社立即否认爆料内容，随后D社采访了20位当年同学和老师，得出的结论也是南柱赫无辜被冤枉。



近日YouTuber李振浩公开了自称受害人的A某提供的一段影片，令这一话题再次受到关注。 影片中若干人在教室后方围观两名男学生对打，其中一名身材魁梧的男生A某跌倒引起大家爆笑。A某表示自己是被南柱赫所属的不良少年团伙强迫参加对打，虽然很不喜欢但无法拒绝，想要停止的话必须展现特别的技术或笑点。 李振浩公开影片时表示无法确认南柱赫是否在场、也难以判断当事人是自愿还是被强迫，但影片本身和对南柱赫的实名提及还是引起不少关注。很多网友留言「校园暴力不可原谅」「涉事艺人必须隐退」等等，获得不少点赞。



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