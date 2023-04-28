月球之旅進入倒數？BIGBANG T.O.P曬SpaceX星艦合照，暗示即將展開6天環月旅行、多次激動飆淚

BIGBANG成員T.O.P去年底宣佈加入由日本富翁和SpaceX主導的月球旅遊計劃「dearMoon」、預告成為民營航太的首位韓國籍乘員，近日接連更新相關動態，令人不禁猜測是否發射日期已近呢？

T.O.P今年2月以來頻繁通過IG分享與月球旅遊相關的內容。 除了星艦照片及影片，5天前還PO出他在SpaceX星艦位於德州波卡契卡（Boca Chica）的太空港的合照：



3天前觀看即將搭乘的星艦首次試飛，表示被星艦的強大實力所震撼、激動到哭泣。



昨日再次分享與星艦的自拍合照，留言「SUGAR KINGDOM」。



亦通過限動分享與乘員Yemi· A· D和後補乘員Miyu的合照：





T.O.P在去年12月宣佈加入民營月球旅遊項目「dearMoon」，由日本富翁億萬富翁前澤友作構思和資助、Elon Musk航太公司SpaceX執行。前澤邀請8位藝術家與他一起免費圍繞月球飛行6天， 前澤希望以此啟發乘員們創作新的藝術作品並在返回地球後展出、幫助促進世界各地的和平，其中T.O.P是唯一的韓國籍乘員。



T.O.P從19歲開始致力於收藏藝術品，去年參與BIGBANG單曲《Still Life》後正在準備首張完整SOLO專輯，還推出了個人葡萄酒品牌。去年底宣佈加入環月旅行項目時，T.O.P在短片中說道：「我是一名音樂人、演員、藝術收藏家。 我從小就對宇宙和月球抱有很大幻想。 我申請dearMoon這一項目，是因為想要感受新的刺激和啟發。」 T.O.P分享了他與老友前澤見面、被告知入選時激動流淚的瞬間，表示很榮幸代表韓國首次前往月球，且絲毫不感到害怕。



將與T.O.P一同飛行的乘員來自各國，包括曾與防彈少年團合作的美國著名DJ兼製作人青木（Steven Aoki）、航天科學YouTuber Tim Dodd、捷克舞蹈家Yemi· A· D、愛爾蘭攝影師Rhiannon Adam、英國攝影師Karim Iliya、美國製片人Brendan Hall、印度演員Dev Joshi等。 「DearMoon」計劃在今年內展開旅行，具體時間尚未確定。



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