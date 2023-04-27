金素妍首次挑戰「Y2K千禧少女風」！短上衣狂秀纖腰好身材、「淩亂高馬尾+宿醉腮紅」堪比當紅女團，網驚呼：「好像NewJeans！」

金素妍近日為韓國時尚雜誌《THE NEIGHBOR》拍攝了一組寫真，大膽拋棄駕輕就熟的都市輕熟女造型、首次挑戰Y2K千禧少女風，居然也超級合拍！這位43歲的歐尼根本是逆齡生長吧~

與以往或美艷或幹練的都市麗人形象不同，這一次金素妍嘗試了低腰迷你裙、短版西裝、lingerie top等潮流單品，妝造方面也參考年輕女生中大流行的「Y2K千禧風」，選擇了凌亂感高馬尾髮型和以宿醉腮紅為重點的極妝簡容。





據悉，今年即將43歲生日的金素妍希望嘗試「像偶像一樣很Hip的氛圍」，拍攝完成後對拍攝結果十分滿意，表示會加入她的「人生寫真」行列。





金素妍透露稱，步入40代後發現人的面孔上會顯露出過往的生活經歷，所以聯繫演技時會在面前放一面大鏡子，從表情開始認真研究。 問到希望成為什麼樣的人時，金素妍表示是「放鬆的人」，並且開心地發現最近照片中的自己看起來確實比過去放鬆許多。



今年是金素妍作為演員出道的第29年，但演戲時仍和剛出道一樣會緊張、讀劇本時也依然會感到巨大的喜悅和表演意願，對表演事業十分有熱情。



寫真公開後立即引起韓網友一片稱讚：「根本是大學生」、「差點以為是NewJeans成員」、「年紀只有我在長」、「完全沒想過這個造型，但超適合她」、「心臟受到重擊」、「真的是最新寫真、不是從前的嗎？ 美瘋了」、「身為女生都好羨慕李尚禹」、「怎麼回事，那個李尚禹很會打架嗎？」 XD

此外，金素妍在《Penthouse》系列之後終於回歸小熒幕，和李棟旭等聯合主演的tvN新劇《九尾狐傳1938》即將在5月6日開播。 金素妍在劇中飾演京城最高級料理餐廳「妙緣閣」的老闆娘「柳紅酒」，曾是西邊山神、有「絕世佳人」之稱，期待她的新劇呀！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞