明星有多依賴經紀人？ 崔江姬不會看日期、金素妍不會存取款，金九拉：「一起生活30年會變廢人」

演員崔江姬近日做客《Radio Star》，聊到自己當了30年演員發現離開經紀人真的大事不妙，在韓網引起熱議。

崔江姬從18歲開始拍戲，兩千年左右在韓國享有很高人氣，然而近3年完全淡出演藝圈，轉行做家政清潔工作。因為太久以來只做演戲這一件事，崔江姬逐漸無法感到幸福也不知自己表現好不好，亦對年下好幾歲的男演員很抱歉，所以在3年前離開原公司和經紀人，謝絕一切劇本邀約。



這段時間她從偶然的烤肉店洗碗兼職開始，陸續幫金淑和宋恩伊等人做全屋清潔，打掃過程通過《全知幹預視角》公開後，認真又快樂的模樣帶給很多人幸福和療愈感。



崔江姬現在兼任自己的經紀人，最大難題居然是缺乏日期和數字概念：有時提前兩周去到片場，有時錄節目前一天才想起有行程。 之前這些事都是隨時問經紀人，所以直到現在才發現。



金九拉忍不住感慨：「藝人若和經紀人一起生活30年，就什麼事都不會做了。」 崔江姬也意識到這樣下去會變傻瓜，所以決定自立生活，成為這年紀的人該有的模樣。



其實很多藝人都透露過類似的「無能」細節，例如Rain對金泰希一見鐘情是因為一起拍廣告時有個需要換襪子的戲份，金泰希拒絕造型師幫忙而是自己拿了襪子走去一旁換穿，令Rain覺得她與其他藝人不同、十分感動，內心認定就是她了。



金素妍16歲就開始演戲而完全不曾接觸銀行，不會存取現金、轉賬、甚至連網購都不會，直到和李尚禹談戀愛才在對方幫助下開設個人賬戶，學會獨自處理銀行業務。



此外，偶像藝人不會買機票、在機場忘記拿行李的事件更是不在少數，甚至連給手機充電之類的小事都要叫經紀人過來幫忙。

很多網友認為這一現象很不合理，藝人過度使用經紀人和助理就像對待奴隸一樣，而且越來越多藝人出道太早、可能連國中都還沒讀完，因而沒有機會建立基本的社會常識，難怪容易上當受騙。

也有人認為並非藝人如此，很多公司老闆也習慣有人伺候日常和出差雜務，考試成績優秀、生活能力不足的人亦屢見不鮮，只是缺乏實踐機會而已，崔江姬有改變自己的念頭已經很好。

▽《Radio Star》崔江姬相關talk從4分30秒開始：



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