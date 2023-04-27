金素妍首次挑战「Y2K千禧少女风」！短上衣狂秀纤腰好身材、「淩乱高马尾+宿醉腮红」堪比当红女团，网惊呼：「好像NewJeans！」

金素妍近日为韩国时尚杂志《THE NEIGHBOR》拍摄了一组写真，大胆抛弃驾轻就熟的都市轻熟女造型、首次挑战Y2K千禧少女风，居然也超级合拍！这位43岁的欧尼根本是逆龄生长吧~

与以往或美艳或干练的都市丽人形象不同，这一次金素妍尝试了低腰迷你裙、短版西装、lingerie top等潮流单品，妆造方面也参考年轻女生中大流行的「Y2K千禧风」，选择了凌乱感高马尾发型和以宿醉腮红为重点的极妆简容。





据悉，今年即将43岁生日的金素妍希望尝试「像偶像一样很Hip的氛围」，拍摄完成后对拍摄结果十分满意，表示会加入她的「人生写真」行列。





金素妍透露称，步入40代后发现人的面孔上会显露出过往的生活经历，所以联系演技时会在面前放一面大镜子，从表情开始认真研究。 问到希望成为什么样的人时，金素妍表示是「放松的人」，并且开心地发现最近照片中的自己看起来确实比过去放松许多。



今年是金素妍作为演员出道的第29年，但演戏时仍和刚出道一样会紧张、读剧本时也依然会感到巨大的喜悦和表演意愿，对表演事业十分有热情。



写真公开后立即引起韩网友一片称赞：「根本是大学生」、「差点以为是NewJeans成员」、「年纪只有我在长」、「完全没想过这个造型，但超适合她」、「心脏受到重击」、「真的是最新写真、不是从前的吗？ 美疯了」、「身为女生都好羡慕李尚禹」、「怎么回事，那个李尚禹很会打架吗？」 XD

此外，金素妍在《Penthouse》系列之后终於回归小荧幕，和李栋旭等联合主演的tvN新剧《九尾狐传1938》即将在5月6日开播。 金素妍在剧中饰演京城最高级料理餐厅「妙缘阁」的老板娘「柳红酒」，曾是西边山神、有「绝世佳人」之称，期待她的新剧呀！



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