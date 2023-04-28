SEVENTEEN夫勝寬為摯友文彬準備送別禮物！作者親簽：希望你不要成為淚水灑滿枕頭的人ㅠㅠ

SEVENTEEN夫勝寬為摯友ASTRO文彬準備了離別禮物。

《致像月亮的你》、《任意悸動的心》的作者李正賢（音譯）公開了夫勝寬找到他，說想要送書給文彬的故事。李正賢表示：「還是第一次聽到這種拜託，有人說想要送朋友我寫的一本書，但對方已經不在這個世上了，因為喜歡思考、喜歡寫作，兩人曾經一起看過我的書。那時我的腦海裡立即就浮現了一個名字，聽完素未謀面的他的消息，我連著好幾日都在反覆揣摩這個名字。因為其他客人的推薦而知道我的書的人是夫勝寬，他讓我在首頁上留下的名字是『彬』。這個名字在腦子裡連續多日都揮散不去，客人購買的五本書裡有4本只簽了名，我拿著剩下的那本坐在椅子上，寫完那個名字之後就盯著首頁看了很久，一邊想著他一邊重新修改寫下的話語。會記住他開朗的笑容，希望以後碰面的時候可以一起聊天，雖然我是個怕生的人，但我也願意用我顫抖的手、用短短的一句話去靠近他。」



문빈한테 책 선물 하고 싶다고 이정현 작가님 찾아왔다는 세븐틴 승관 https://t.co/IAys8YoxXU pic.twitter.com/3BfVpwI0u9 — 인스티즈 (@instiz) April 26, 2023

李正賢還PO出了他在書上的留言，上面寫道：「下次再見面吧，那時希望你不要成為淚水沾滿枕頭的人，讓我們像初次見面的人那樣互相好奇著對方吧；像昨日剛見過，約定明天繼續見面那樣，揮著手說再見，期待著下一次碰面。」

夫勝寬和文彬雖然不是同個團但感情卻非常好，過去還在直播上與對方連線。文彬去世之後粉絲發現夫勝寬官方IG帳號本來只有追蹤SEVENTEEN成員，現多了一人，就是文彬，令粉絲十分動容。

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