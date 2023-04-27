《紙之月》金瑞亨對李施優花錢不手軟，為愛不惜偽造文書步上犯罪之路（EP.5 - 6）

[有雷] 《紙之月》雖然收視率並不算高，但已開始為愛走上不歸路的金瑞亨，總是心驚膽跳度過每一天。除了擔心銀行的同仁發現了她偽造的存款單，她與小鮮肉李施優的關係也已被好友察覺。

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《紙之月》銀行突然警鈴大作，劉梨華（金瑞亨飾）面對著龐大的資金缺口，看著打印到一半的存款單興起了不好的念頭，不過彩色影印與真實的票據還是相差甚遠，她也一邊思考著該如何讓客戶不再購買基金而轉為活存，可讓她經手提領更多現金。意外得知了可以在文具店買到與支票相同材質的紙類，也讓梨華開始努力鑽研製作出假票據的方法。



終於，尹旻載（李施優飾）在高級飯店內完成了劇本，梨華開心之際，結帳時才發現竟然客房服務的金額高達韓幣700萬元，就連旻載在入住期間所列印的每一張紙都收費韓幣3000元，整本劇本下來也是用了36萬韓元……雖然梨華在旻載面前仍維持著笑容，旻載也完全不懂人情世故，還天真地搭上收費最高的黑色模範計程車，梨華只能自行思考去哪裡生出錢來。



梨華的老公其實根本已回國，而是為了自己的人脈陪著客戶在國內廝混，被梨華好友的先生撞見，覺得相當奇怪為何不對梨華說實話。而當老公一回到家，發現梨華也買了許多高價位的家電，讓他相當好奇梨華的收入，如果只是到銀行打工的小小行員為何能夠買下這些東西？



旻載雖然拿著自己的劇本到電影公司，但反應似乎沒有預期的好。不過有位演員願意無償演出他的電影讓他相當興奮，又告訴梨華大約需要1億韓元來製作拍攝屬於他自己的作品。梨華又直接拿出了這筆資金，不過此時梨華好友，也發現了梨華與旻載的關係，勸梨華還是趁早離開比較好。



梨華偽造的存款單差點就被旻載的外公發現假造，而另一位銀行高層卻目睹了梨華在VIP住宅區與旻載不尋常的拉扯，他開始下令調查，梨華的行為是否即將被發現？



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