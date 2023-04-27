《纸之月》金瑞亨对李施优花钱不手软，为爱不惜伪造文书步上犯罪之路（EP.5 - 6）

[有雷] 《纸之月》虽然收视率并不算高，但已开始为爱走上不归路的金瑞亨，总是心惊胆跳度过每一天。除了担心银行的同仁发现了她伪造的存款单，她与小鲜肉李施优的关系也已被好友察觉。

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《纸之月》银行突然警铃大作，刘梨华（金瑞亨饰）面对著庞大的资金缺口，看著打印到一半的存款单兴起了不好的念头，不过彩色影印与真实的票据还是相差甚远，她也一边思考著该如何让客户不再购买基金而转为活存，可让她经手提领更多现金。意外得知了可以在文具店买到与支票相同材质的纸类，也让梨华开始努力钻研制作出假票据的方法。



终於，尹旻载（李施优饰）在高级饭店内完成了剧本，梨华开心之际，结帐时才发现竟然客房服务的金额高达韩币700万元，就连旻载在入住期间所列印的每一张纸都收费韩币3000元，整本剧本下来也是用了36万韩元……虽然梨华在旻载面前仍维持著笑容，旻载也完全不懂人情世故，还天真地搭上收费最高的黑色模范计程车，梨华只能自行思考去哪里生出钱来。



梨华的老公其实根本已回国，而是为了自己的人脉陪著客户在国内厮混，被梨华好友的先生撞见，觉得相当奇怪为何不对梨华说实话。而当老公一回到家，发现梨华也买了许多高价位的家电，让他相当好奇梨华的收入，如果只是到银行打工的小小行员为何能够买下这些东西？



旻载虽然拿著自己的剧本到电影公司，但反应似乎没有预期的好。不过有位演员愿意无偿演出他的电影让他相当兴奋，又告诉梨华大约需要1亿韩元来制作拍摄属於他自己的作品。梨华又直接拿出了这笔资金，不过此时梨华好友，也发现了梨华与旻载的关系，劝梨华还是趁早离开比较好。



梨华伪造的存款单差点就被旻载的外公发现假造，而另一位银行高层却目睹了梨华在VIP住宅区与旻载不寻常的拉扯，他开始下令调查，梨华的行为是否即将被发现？



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