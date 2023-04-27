太阳做客《刘QUIZ》详述《眼、鼻、口》与闵孝琳的幕后故事，欣喜透露18个月儿子「越长越像太太」

昨晚这期《刘QUIZ ON THE BLOCK》请来了时隔6年回归的BIGBANG成员太阳，结婚多年的他仍对妻子闵孝琳赞不绝口，还首次透露《眼、鼻、口》的创作和拍摄幕后故事，幸福人夫全程不断撒糖XD

太阳透露因为从小就立志走音乐道路，所以青少年时光都在学校和练习室度过，完全没有恋爱经验，红起来之后被人要走联络方式也木讷不懂回应。 直到拍摄《凌晨1点》MV时临时请来闵孝琳担任女主角，工作人员都说应该请她吃饭表达感谢，没想到一聊相当合拍。之后两人继续联络和见面、顺理成章就走到一起，令太阳感到：「如果是这个人，会想要结婚。」



但随后BIGBANG迎来事业高峰、不断在全球巡演，太阳也几乎都不在韩国，加上缺乏经验不懂维系而导致分手，连他自己都觉得当时一定令闵孝琳十分郁闷。 太阳：「包含那时思念心情的歌就是《眼、鼻、口》。」



好在歌曲制作过程中两人就和好了XD太阳给闵孝琳听这首为她而写的歌，她也非常喜欢。 不仅MV结尾巨幅海报用了闵孝琳的照片，婚礼上太阳也把这首歌唱给闵孝琳听，超级甜~



此外，太阳还透露儿子现在已经18个月、开始会走路和认出爸爸妈妈，刚出生时像爸爸、现在则越来越像妈妈，还因为过於俊俏经常被误会是女儿XD



目前闵孝琳的生活重心还在照顾小孩，但太阳透露她拥有过人的直觉和品味，对於新专辑都给出不少idea，例如服装、舞台表情、 上综艺的表现等等，太阳也十分欣赏、尽量照办。 曹世镐感慨他不愧是宠妻魔人，太阳笑说「宠妻魔人」这封号令他感到负担，因为闵孝琳会跟他开玩笑说：「身为一名宠妻魔人，你不应该再对我好一点吗？」XD



节目中太阳现场唱了《眼、鼻、口》《只看著我》以及刚刚发行的新歌《Seed》，深情又透亮的唱腔让小编鸡皮疙瘩都起来，久违看到太阳重启活动真的太开心啦：



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