《Biong Biong地球娛樂室2》要加入男成員的話？羅PD：一定會選殷志源啦

羅PD這麼說的話，會不會真的安排男版《Biong Biong地球娛樂室》？

日前，羅暎錫PD做客了廣播節目《李恩智的歌謠廣場》，大展絢爛口才。 李恩智和羅PD因為娛樂節目《Biong Biong地球娛樂室》而結識，而這也是羅PD於2012年從KBS退社之後第一次出演KBS的廣播節目，因此引發了不少粉絲的關注。 羅PD表示：「半期待半興奮，如果不是以此為藉口我都不知道要怎麼回到這裡，現在有了正當理由，如果有人看我，我就會很坦蕩地問他『廣播室在哪裡？』 」



李恩智是第一次擔任DJ，羅PD對她說：「你就好好聽PD和編導的話就行了，他們都是專家，最重要的就是聽他們的話。」 接著羅PD又提到了大家最為關注的《Biong Biong地球娛樂室》第2季的消息，透露目前節目正在剪輯中，希望能夠在一個月之內和觀眾們見面。 李恩智提到邀請羅PD來《歌謠廣場》做客，擔任第一期嘉賓，沒想到羅PD卻反問她「李泳知、安俞真、MIMI都沒時間嗎？」

羅PD作為韓娛圈的綜藝之神，創造出不少經典節目，《Biong Biong地球娛樂室》播出後反響火爆，第二季中李恩智、李泳知、安兪真、MIMI 等老成員原班人馬集結，讓觀眾們十分期待。 在被問及如果一定要在第二季中投入男成員，羅PD會在殷志源和李壽根之間選擇誰？羅PD即刻回答：「沒什麼要思考的，肯定是殷志源。 他和李壽根其實人設有些重合，不過殷志源更懂得照顧弟弟妹妹們。」



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