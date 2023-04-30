《Biong Biong地球娱乐室2》要加入男成员的话？罗PD：一定会选殷志源啦

罗PD这么说的话，会不会真的安排男版《Biong Biong地球娱乐室》？

日前，罗暎锡PD做客了广播节目《李恩智的歌谣广场》，大展绚烂口才。 李恩智和罗PD因为娱乐节目《Biong Biong地球娱乐室》而结识，而这也是罗PD於2012年从KBS退社之后第一次出演KBS的广播节目，因此引发了不少粉丝的关注。 罗PD表示：「半期待半兴奋，如果不是以此为藉口我都不知道要怎么回到这里，现在有了正当理由，如果有人看我，我就会很坦荡地问他『广播室在哪里？』 」



李恩智是第一次担任DJ，罗PD对她说：「你就好好听PD和编导的话就行了，他们都是专家，最重要的就是听他们的话。」 接著罗PD又提到了大家最为关注的《Biong Biong地球娱乐室》第2季的消息，透露目前节目正在剪辑中，希望能够在一个月之内和观众们见面。 李恩智提到邀请罗PD来《歌谣广场》做客，担任第一期嘉宾，没想到罗PD却反问她「李泳知、安俞真、MIMI都没时间吗？」

罗PD作为韩娱圈的综艺之神，创造出不少经典节目，《Biong Biong地球娱乐室》播出后反响火爆，第二季中李恩智、李泳知、安兪真、MIMI 等老成员原班人马集结，让观众们十分期待。 在被问及如果一定要在第二季中投入男成员，罗PD会在殷志源和李寿根之间选择谁？罗PD即刻回答：「没什么要思考的，肯定是殷志源。 他和李寿根其实人设有些重合，不过殷志源更懂得照顾弟弟妹妹们。」



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻