怪物刑警馬東石對抗第三代惡人超Man李浚赫＋日本黑幫青木崇高！《犯罪都市3》個人海報公開！

5月31日即將在韓上映的犯罪續集電影《犯罪都市3》，今日公開了三大角色海報以及預告片段，雖然已知本次的大反派將由李浚赫飾演，原本總是在電視劇中給人白白淨淨的形象，今日公開的造型卻是黝黑又粗曠，令觀眾們更加期待！

《犯罪都市3》中再度飾演怪物刑警馬錫道的馬東石，海報中再度露出超粗手臂，早已是大家意料中的畫面，馬錫道再度不分國界、不分地區只為抓捕惡人，海報上更是再度展現決心「必須抓到惡人」的字句，搭配上馬東石嫉惡如仇的眼神，本次他又將遇到什麼樣的狡猾壞人呢？



《犯罪都市3》首度在作品中同時出現兩位惡霸，李浚赫以及日本演員青木崇高，兩人的海報也在此公開。李浚赫自從參演消息公開後就備受矚目，海報上更寫著「誰膽敢碰那藥，就死定了」的字句，看起來氣勢驚人。預告影片中也僅僅短暫登場，特別黝黑又粗曠的造型與原本大家對他的認知相當不同，更令人期待。全新面孔青木崇高更是一個狠角色，海報上寫著「會讓你格外痛苦的死去」說明了他的狠勁。



《犯罪都市3》本次劇情描述獨一無二的馬錫道刑警，為了抓住新型態毒品犯罪事件的主謀以及與此相關的另一反派首腦，再度展開痛快的掃蕩行動。在韓國將於5月31日上映，台灣也預計6月2日上映。



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