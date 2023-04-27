Netflix動作科幻影集《末日騎士》底層代表金宇彬VS掌控資源反派宋承憲：「不怕反派壞，就怕反派長太帥！」
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Netflix動作科幻影集《末日騎士》底層代表金宇彬VS掌控資源反派宋承憲：「不怕反派壞，就怕反派長太帥！」

韓劇   2023年4月27日   星期四09:25   Mico  

（封面圖源：Netflix《末日騎士》劇照）

【全新劇照&今日公開的正式預告】恢復狀態的魅力男神「金宇彬」VS 出道第28年的不老男神「宋承憲」，這個組合看來是非追不可了。

將在下個月中上線的 Netflix 動作科幻影集《末日騎士》公開了主要演員的多張劇照，其中，新舊世代男神金宇彬和宋承憲的正面對決，將成為作品的一大看點。
（圖源：Netflix《末日騎士》海報）

本劇改編自人氣網漫，講述在西元2071年，嚴重的空氣汙染迫使人類仰賴呼吸器維生，僅存1%的人口在急遽沙漠化的韓半島生活著，社會階級的制度下訂定了嚴格的規定迫使大家遵守，具備非凡戰鬥實力的傳奇快遞司機「5-8」（金宇彬 飾）遇到了難民少年「四月」（姜有錫 飾）後，發生的一系列故事。
（圖源：Netflix《末日騎士》劇照）

▼《末日騎士》正式預告：

▼《末日騎士》正式前導預告：

【人物簡介】

▼金宇彬飾演無人能及的傳奇快遞司機「5-8」，難民出身的他具有超強的戰鬥力，成為難民們唯一的希望，救世主般的存在。
（圖源：Netflix《末日騎士》海報）（圖源：Netflix《末日騎士》劇照）（圖源：Netflix《末日騎士》劇照）

▼宋承憲飾演千明集團的唯一繼承人「柳錫」，在這個沒有氧氣呼吸器就無法生存的混亂世界裡，他以販賣氧氣掌控著全球人民的死活。
（圖源：Netflix《末日騎士》劇照）（圖源：Netflix《末日騎士》劇照）（圖源：Netflix《末日騎士》劇照）

▼姜有錫一心想成為快遞員的「四月」，仰慕著傳說級人物「5-8」的難民少年。
（圖源：Netflix《末日騎士》劇照）（圖源：Netflix《末日騎士》劇照）（圖源：Netflix《末日騎士》劇照）

▼李絮飾演國防情報司令部軍人「雪娥」，是四月的救命恩人，並像家人一樣照顧著他。
（圖源：Netflix《末日騎士》劇照）（圖源：Netflix《末日騎士》劇照）（圖源：Netflix《末日騎士》劇照）

Netflix《末日騎士》預計5月12日上線。

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