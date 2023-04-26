韓國音樂劇《太陽之歌》首度登陸香港NOWTV平台，獨家限定放送！

如大家想念正在入伍的Golden Child成員Y，就可以重溫這作品！

《太陽之歌》故事講述住在海邊城市，患有罕見病症的少女徐海娜，一旦接觸到陽光就會病變危及性命，唱歌是她的唯一摯愛，直到她遇上了充滿陽光氣息喜歡滑浪的男孩鄭河藍，生命因此開始改變，譜出一齣有關友情、愛情、親情的浪漫溫馨故事。

Y表示可以透過這麼優秀的作品跟大家見面，他真的非常開心。《太陽之歌》的音樂劇和電影版本他都看過，覺得作品予人溫暖的感覺，可以為大家帶來歡笑，Y表示一直帶著非常愉快的心情非常努力地練習，希望能把充滿現實感和生動的演出帶給大家。Y亦感到非常幸運地可以飾演河藍一角，希望大家多多關注。



金南珠表示首次演音樂劇就是《太陽之歌》，而且還可以跟這麼優秀的演員合作，真的非常榮幸。而她本身也是第一次學結他，期間真的好像只有不停地練習結他，其他約會都不去，只記得自己不停地努力練習結他；並表示真的超乎想像的困難，想放棄，手指真的長了很多繭，但是這些繭對彈結他的人來說是一種光榮象徵，擁有這些繭才能彈結他彈得更好，所以她帶著這些繭向大家炫耀。於終演時表示能夠參與《太陽之歌》的演出感到得很開心和光榮，不僅感謝到達現場的觀眾，還感謝很多透過直播，一起收看的海外觀眾朋友。期望有機會的話，一定會帶著《太陽之歌》直接去跟大家見面的。



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