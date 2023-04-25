如果遇到演技苦惱時？IU 表示會和李鍾碩討論，或找劉寅娜、周圍的前輩們求救！

《雞不可失》李炳憲導演的新作《Dream》即將上映，近日主演朴敘俊、IU 都接受採訪。

日前韓網上出現不少李鍾碩使用或配戴 IU 經紀公司發行的 IU 周邊商品的照片，成爲話題。對此，IU 在採訪中表示：「大家對我的戀愛很關心、也很支持我，真的讓我暈頭轉向。我認爲漂亮地、安靜地見面是最好的報答，我會以健康的面貌和大家見面。」



IU 表示演唱會周邊是分送給到場的熟人，她說：「那位（李鍾碩）也來演唱會了，雖然不是特別給（李鍾碩）的禮物，被拍的照片好像也是在其他地方糊里糊塗地拍到的。」

이종석, 아이유 향한 이 정도였어? 굿즈 착용한 '사랑꾼 그 자체' pic.twitter.com/WooVRJOI3i — francetracny (@francetracny) April 17, 2023

另外，當被問到「是否會向男朋友吐露演技苦惱」時， IU 坦率地說：「因爲是同一個職業，所以當然會聊演技。在拍攝之前有苦衷的時候，如果有明白的場面的時候，我會像那位或是劉寅娜、周圍的前輩們求助。」



《Dream》講述一位沒有計畫沒有概念的前足球選手尹洪大（朴敘俊 飾），與一位失去了熱情的PD李素敏（IU 飾），以及一群無家可歸的足球選手們，一起挑戰完成不可能夢想的故事，將在4月26日上映。



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