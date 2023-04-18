「雖然不能時時刻刻在一起，但你的周邊我會隨身攜帶～」李鍾碩對IU滿滿的愛意啊♥

李鍾碩對女友IU的愛意都融入了生活的點滴中。

最近韓網上出現了不少李鍾碩使用或配戴IU經紀公司發行的IU周邊商品的照片，李鍾碩戴的這頂黑色帽子是女友演唱會的周邊，IU本人也在自己的YouTube節目裡配戴過，從另一個角度來看算是情侶同款啦！



이종석, 아이유 향한 이 정도였어? 굿즈 착용한 '사랑꾼 그 자체' pic.twitter.com/WooVRJOI3i — francetracny (@francetracny) April 17, 2023

還有網友指出李鍾碩手機背夾（支架）是IU公司2023年為迎接癸卯兔年精心設計的產品。 雖然沒法和女友每時每刻都在一起，但關於她的東西卻時時刻刻都陪伴著他，這是什麼神仙愛情啊。



계묘년 기년품 갖고 다닌 이종석 pic.twitter.com/IRRzQ0opo0 — francetracny (@francetracny) April 17, 2023

看到照片的粉絲和網友紛紛留言表示：「真愛無敵」、「是真愛啊，沒錯了」、「果然還是看別人戀愛比較甜」、「有在好好交往，真好」、「哇，粉絲能夠挖出這些也是不容易」、「如果是粉絲的話根本捨不得用，男友就不一樣了」、「用女友的周邊，超甜」等。

此外，IU的新影片《Dream》將於本月26日正式在韓國上映，李鍾碩去年退伍之後憑藉復出作《黑話律師》捧回演技大賞，兩人的戀情曝光後震驚整個娛樂圈，收到了來自廣大粉絲和網友的祝福。

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