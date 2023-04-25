最近流行的武器是「筆」嗎？怎麼不管哪裡都看得到，說一部你看到「隨手拿筆捅人」的作品（不限韓劇）

M編整理了這幾部腦海中出現「筆武器」的作品，來看看有沒有你印象深刻的那一幕呢？也歡迎大家留言補充歷史資料哦！（▼關鍵字：黑暗榮耀、格殺福順、弱美男英雄、造后者、模仿犯、捍衛任務2、仙劍奇俠傳）

把隨手可見可拿到的「筆」當作武器，讓許多人感到相當不安～，但在這個手機、平板、電腦使用普及化的科技時代，「筆」的需求量卻大幅的下降了，老實說…我的日常就幾乎用不到筆，直到最近去銀行填資料時，寫超過兩行就覺得手好痠，不知道有沒有人跟我一樣！XD



不過，近期的戲劇作品上，卻頻繁地出現了拿筆當作武器的片段，最近可以說是狠狠地刷了一波存在感～。

Netflix的台灣官方帳號也出現了特別剪輯～

（過程將會有部份劇透，雷，慎下拉閱讀…）



▼2023年 Netflix 電影《格殺福順》，殺人職場的傳說級前輩吉福順（全道嬿 飾），用筆在喉嚨上畫出一道痕（如果是刀對方就死定了），打贏有潛力的最強實習生金詠芝（李妍 飾）。



▼2023年Netflix《黑暗榮耀》3月上線的 part.2 中，毒蟲女李蓑羅（金赫拉 飾）一筆捅進口無遮攔的空姐崔惠程（車珠英 飾）脖子，讓她再也說不出話來～。



▼2022年Wavve《弱美男英雄Class 1》，說到拿筆當武器，怎麼能不提我們學霸延時恩（朴志訓 飾）呢～！精準計算每一次的出手，招招打在致命點上。



▼2023年Netflix《造后者》，市長候選人白宰民（柳秀榮 飾）承諾讓妻子當上市長夫人，妻子彩領（金璽碧 飾）化妝到一半，把眉筆直接插在丈夫的手背上，反威脅他一定要說到做到，啊嘶～痛痛痛痛痛。



▼2023年Netflix《模仿犯》，不堪種種的壓力負荷，在面談過程中拿筆捅死自己的田村義（黃河 飾）。



▼2017年電影《捍衛任務2：殺神回歸》，誰都不可以動約翰（基努李維 飾）的狗狗～！不然下場會很慘。（影片略血腥，慎點開）



▼最後，放一個我回憶中的仙劍角色－夏侯瑾軒（小時候愛玩的系列遊戲），2013年《仙劍奇俠傳五前傳》，當時覺得武器是毛筆真的太帥氣了～～～！果然書生也是不好惹的啊。



範圍很廣吧！歡迎大家留言投稿～，一起聊聊「筆武器」的歷史。XD

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