NMIXX成員Sullyoon被男粉訓斥「為什麼不看我的鏡頭」！忍到下一位女粉絲出現，委屈落淚ㅠㅠ

NMIXX成員Sullyoon在粉絲會上落淚。

4月21日，NMIXX舉行了線下粉絲簽名會，成員們和粉絲近距離互動，吸引了不少忠實粉絲的參與。但當天的活動上發生了一件讓人不愉快的事情，活動結束後廣大粉絲在網上批評惹事的外國站哥。有在場的粉絲解釋了當時的狀況，憤怒地稱：「一名站哥問Sullyoon為什麼不看自己的鏡頭，Sullyoon忍了很久在下一位粉絲面前哭了出來」、「因為有些不好的事情發生，大家都在說開心的事情，為什麼你要讓Sullyoon解釋，她忍了又忍最後在下一名粉絲面前落淚了」。



안좋은일 때문에 팬들 다 좋은이야기만 하고 있을때 왜 애가 너한테 해명을 하고선 울음을 참고 참고 참다가 결국 다음 분 앞에서 울음이 터져서 울어야 하는데? 피해를 몇명한테 주는거냐? @NIGHTFALLS0126 https://t.co/QWSaUgRQRF pic.twitter.com/9adHl7xciw — 치코 (@chikoria_) April 23, 2023

現場拍攝影片中，Sullyoon和一名男性粉絲聊過天之後就一直委曲地抿著嘴，最後在另一位女粉絲面前哭了出來。看到Sullyoon突然落淚，堂皇的女粉絲唱著歌哄她。相關影片在網路上發酵之後，站哥在自己的Twitter上向Sullyoon公開道歉，稱：「首先向Sullyoon道歉，我帶著喜歡她、為她加油的心情參加了NMIXX的活動，這個過程中因為追了太多行程很疲憊，對於Sullyoon不看我的鏡頭無法釋懷，就對她說了『你都不看我』。Sullyoon說因為粉絲太多，不小心錯過了我的鏡頭，還向我道了歉。簽名會之後我認識到了自己的錯誤，是我的行為不當，沒有考慮到她消化了比我還要多的行程，我的行為太過自私。」 NMIXX的粉絲並未因為站哥的道歉而原諒他，依舊在網路上不停指責，該站哥又表示：「不要欺負外國人。」並且將相關推文設置成了「不可見」。



相關時間也引來了很多網友的評論，大家表示：「理解你...但是你作為一個粉絲，喜歡她支持她就好了。盡量不要把你的一些情緒帶給愛豆！都互相理解吧！她不是只有一個粉絲有時候可能照顧不到你，這是沒辦法的...」、「什麼樣的粉絲會弄哭自己的本命」、「這就是你所說的『支持她』？」、「大家不是因為你是外國人才要罵你，而是你做了活該被罵的事」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞