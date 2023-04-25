最近流行的武器是「笔」吗？怎么不管哪里都看得到，说一部你看到「随手拿笔捅人」的作品（不限韩剧）

M编整理了这几部脑海中出现「笔武器」的作品，来看看有没有你印象深刻的那一幕呢？也欢迎大家留言补充历史资料哦！（▼关键字：黑暗荣耀、格杀福顺、弱美男英雄、造后者、模仿犯、捍卫任务2、仙剑奇侠传）

把随手可见可拿到的「笔」当作武器，让许多人感到相当不安～，但在这个手机、平板、电脑使用普及化的科技时代，「笔」的需求量却大幅的下降了，老实说…我的日常就几乎用不到笔，直到最近去银行填资料时，写超过两行就觉得手好酸，不知道有没有人跟我一样！XD



不过，近期的戏剧作品上，却频繁地出现了拿笔当作武器的片段，最近可以说是狠狠地刷了一波存在感～。

Netflix的台湾官方帐号也出现了特别剪辑～

（过程将会有部份剧透，雷，慎下拉阅读…）



▼2023年 Netflix 电影《格杀福顺》，杀人职场的传说级前辈吉福顺（全道嬿 饰），用笔在喉咙上画出一道痕（如果是刀对方就死定了），打赢有潜力的最强实习生金咏芝（李妍 饰）。



▼2023年Netflix《黑暗荣耀》3月上线的 part.2 中，毒虫女李蓑罗（金赫拉 饰）一笔捅进口无遮拦的空姐崔惠程（车珠英 饰）脖子，让她再也说不出话来～。



▼2022年Wavve《弱美男英雄Class 1》，说到拿笔当武器，怎么能不提我们学霸延时恩（朴志训 饰）呢～！精准计算每一次的出手，招招打在致命点上。



▼2023年Netflix《造后者》，市长候选人白宰民（柳秀荣 饰）承诺让妻子当上市长夫人，妻子彩领（金玺碧 饰）化妆到一半，把眉笔直接插在丈夫的手背上，反威胁他一定要说到做到，啊嘶～痛痛痛痛痛。



▼2023年Netflix《模仿犯》，不堪种种的压力负荷，在面谈过程中拿笔捅死自己的田村义（黄河 饰）。



▼2017年电影《捍卫任务2：杀神回归》，谁都不可以动约翰（基努李维 饰）的狗狗～！不然下场会很惨。（影片略血腥，慎点开）



▼最后，放一个我回忆中的仙剑角色－夏侯瑾轩（小时候爱玩的系列游戏），2013年《仙剑奇侠传五前传》，当时觉得武器是毛笔真的太帅气了～～～！果然书生也是不好惹的啊。



范围很广吧！欢迎大家留言投稿～，一起聊聊「笔武器」的历史。XD

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